Feestweekend met Gildhofkermis: “In nieuwe, grotere tent”

In het weekend van 23 september gaat de septemberkermis nog even door met een kindertheater, de fuif Back in Time, en een rommel- en jaarmarkt. Naast de foorkramers en activiteiten in de tent, is er ook de Gildhofkermis met enkele koersen.

Van vrijdag 22 tot en met zondag 23 september organiseert het Gildhofcomité de Gildhofkermis, op het Gildhofplein in Lichtervelde. Op vrijdag wordt het feestweekend geopend om 16 uur. Zaterdag zijn er twee koersen, om 13.30 uur voor dames jeugd (nieuwelingen en junioren), om 16.15 uur voor junioren. Zondag om 11 uur is er een aperitiefconcert door harmonie De Burgersgilde. Om 14 uur is er koers voor wielertoeristen en om 16 uur koers voor nieuwelingen.

“Dit jaar gebruiken we een nieuwe, grotere tent”, zegt Mark Vantieghem, die dit jaar zijn 20 jaar als bestuurslid viert, waarvan 15 jaar als secretaris. ”Het parcours is anders dan de voorbije jaren, door de werken aan de Koolskampstraat. De inschrijvingen gebeuren via voorinschrijving, maar traditioneel zijn er veel afzeggingen op het laatste moment. Veel hangt af van het weer. Op zaterdagavond, na de koers, blijft de bar open. Meestal is er die avond het meeste ambiance. Zolang er mensen zijn en zolang het goed weer is, sluit de tent niet”, vertelt Mark van het Gildhofcomité. Op zaterdag 23 september opent de kermis om 15 uur. In de feesttent op de markt is er een voorstelling voor kinderen vanaf het derde kleuter voorzien door de jeugdraad Lichtervelde.

Fuif

Jo De Rijck & Kip Curry brengen een mix van goochelen, publieksinteractie en heel veel humor. Kip Curry is bekend van Belgium’s Got Talent. Inkom is drie euro, drank en koek inbegrepen. Er zijn twee aparte voorstellingen, de eerste van 13.30 tot 14.15 uur, de tweede van 14.45 tot 15.30 uur. Inschrijven vooraf is niet nodig.

Om 20 uur is er het startevent van de Paljas en aansluitend de fuif Back in Time, georganiseerd door Monsieur Sandèr. Op zondag 24 september is er een jaar- en rommelmarkt in de straten rond de Marktstraat, van 6 tot 17 uur. (JW)