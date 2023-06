Feestweekend in Avelgem compleet met La Braderie Midsummer

Na de opening van het zomerplein vrijdagavond met Blackout Summer van Jeugdhuis Krak, was het zaterdag opnieuw feest in Avelgem. Dit keer was de ambiance in het centrum te vinden waar La Braderie Midsummer plaatsvond. Er wordt gesproken over een geslaagd openingsweekend van de zomer.

Het volk was al vanaf 14u welkom in het dorpscentrum voor een avondmarkt. De mensen konden genieten van talloze kraampjes die uitgebaat werden door de lokale handelaars. Voor de kinderen werden er attracties voorzien en tussendoor gaven verschillende artiesten en kunstenaars het beste van zichzelf. ’s Avonds werd iedereen uitgenodigd om naar het slotspektakel te gaan kijken bij de Sint-Martinuskerk. Dit bestond uit een impressionante vuurshow. Op de verschillende feestpleinen kon er nadien nog nagekaart en gedanst worden tot in de vroege uurtjes.

Dit was echter nog niet alles. Het zomerplein opende daags na het feest van Jeugdhuis Krak opnieuw haar deuren voor verschillende muziekoptredens. PINGPONGCLUB, Johannes is zijn naam en John Lemon kwamen optreden. Het was een prachtige mix van lokaal talent en gevestigde waarden in de Vlaamse muziekwereld.