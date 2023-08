Het eerste weekend van september is traditiegetrouw voorbehouden aan de KLJ van Passendale. In de 4de Regiment Karabiniersstraat vinden dan de zomerfeesten plaats. Op vrijdag 1 september kan men er terecht voor beenhesp met frieten, op zaterdagavond 2 september vindt de Nacht van Rodenbach plaats. Voor meer info en tickets kan je terecht bij alle leden van KLJ Passendale, op het telefoonnummer 0492 56 32 57 of het e-mailadres thibaut.vanhee@gmail.com. (foto ZB)

Foto en os ZB