Feestweekend bij KLJ Kortemark met eetfestijn en fuif: “We zijn eerder kleine, maar wel hechte groep”

Tijdens het weekend van 1 en 2 juli organiseert de Kortemarkse KLJ opnieuw een feestweekend. “De laatste editie was alvast een groot succes, een reden te meer om deze traditie verder te zetten”, aldus Lukas Vanthuyne.

“KLJ Kortemark doet het goed”, aldus bestuurslid Lukas Vanthuyne (22). “Onze vereniging is al actief in de gemeente sinds 1927 en telt momenteel 40 leden en zes bestuursleden. Wij zijn dus een eerder kleine groep, maar vormen wel een zeer hechte bende. Naar gewoonte organiseren wij minstens om de twee weken een activiteit op vrijdagavond. De activiteiten zijn zeer uiteenlopend en er is voor elk wat wils: sport, cultuur, ontspanning… We hebben enkel een 16-pluswerking bij KLJ Kortemark.”

“Jaarlijks organiseren wij ook enkele evenementen om onze kas te spijzen, zo kunnen we ervoor zorgen dat er steeds een groot aanbod aan toffe activiteiten is. In het najaar organiseren we op de voorlaatste zondag van november een tractor- en truckwijding en op 23 december doen we mee aan Kortemark Schittert. De eerste zaterdag van maart organiseren we onze welbekende ‘Nacht van de passie’, terwijl we er eind juni een feestweekend van maken.”

Culinaire avond

“Dat feestweekend wordt op vrijdag 30 juni afgetrapt met de jaarlijkse beenhesp met frietjes à volonté. De leden en het bestuur zullen er in samenwerking met traiteur Jimmy Schelstraete voor zorgen dat alle aanwezigen volop van een zomerse culinaire avond kunnen genieten. Naast de heerlijke beenhesp met frietjes is er ook een ruim assortiment aan groentjes en om af te sluiten wordt er nog een dessertje voorzien. Iedereen is vanaf 19 uur meer dan welkom bij loods Vanneste in de Roeselarestraat in Zarren. Volwassenen betalen slechts 18 euro, terwijl er een kindermenu met beenham of frikandellen voorzien is voor slechts 10 euro. Speciaal voor hen staat er die avond een groot springkasteel klaar.”

“Kaarten zijn te verkrijgen bij alle leden en bestuursleden, maar je kan ze na 17 uur ook telefonisch bestellen op het nummer 0488 62 09 60. De uiterste besteldatum is zondagavond 25 juni.”

“Op zaterdag 1 juli breien we een vervolg aan ons feestweekend met de 20ste editie van de Nacht van de Zwientjes. Dj Bonny en dj GuNTHeR zorgen die avond en nacht voor een pak bruisende zomerbeats om er zo een spetterend evenement van te maken. Aan onze bar zal een ruim assortiment verfrissende dranken te verkrijgen zijn, alsook heerlijke cocktails. Zo zal afkoelen op deze zomerse fuif geen enkel probleem zijn”, besluit Lukas.



Meer info vind je op www.kljkortemark.be