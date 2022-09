Feestcommissie Lo sluit vakantie succesvol af

De feestcommissie van Lo organiseerde op zaterdag 27 en zondag 28 augustus op het terrein achter de brandweerkazerne in Lo al voor de zevende keer Zomerend, een spetterende afsluiter van de zomervakantie voor het hele gezin.

Het speelterrein achter de brandweerkazerne werd ook nu omgetoverd tot een heuse camping. “De feestcommissie begon zaterdagmorgen om 8 uur met alles klaar te zetten nadat een aantal leden al veel voorbereidend werk hadden gedaan”, blikt Patrick Vermeulen terug op de tweedaagse. “Vanaf 15 uur stroomden de eerste kampeerders toe en zochten ze hun plekje. Er waren er heel wat uit Lo, maar ook mensen uit Brugge, Ieper, Menen en Roeselare. Sommigen waren er al voor de zevende keer bij. Anderen streken voor de eerste keer neer op de camping, maar reserveerden nu al hun plaatsje voor de volgende editie. In totaal mochten we 120 volwassenen en 20 kinderen verwelkomen. Het was soms leuk om te zien hoe een tentje werd opgezet.”

Kampvuur

Rond 16 uur startte Zomerend met een lekker zomers aperitief in de bar of bij de tent. Spelletjes zoals kubb, badminton en petanque zorgden voor een gezellige sfeer. Rond 20 uur konden de aanwezigen hun honger stillen aan het burgerkraam en werd de avond verdergezet met een gezellige babbel terwijl de dj van dienst zorgde voor achtergrondmuziek.

“Ook het kampvuur ontbrak niet”, gaat Patrick Vermeulen verder. “De meesten zochten in de late uurtjes hun slaapstek op. Eentje bleef zelfs buiten bij het kampvuur slapen. Zondagmorgen om 8 uur stond een lekker uitgebreid ontbijt klaar voor de kampeerders, waarna er om 10 uur een wandeling van een zestal kilometer op het programma stond. Eens terug smaakte een lekker aperitiefje en tijdens het nuttigen van een worst op de barbecue met een broodje werd gezellig nagekaart over het weekend. Met de vele sterke handen van de feestcommissie startte daarna de afbraak en tegen het ondergaan van de zon kon iedereen terugblikken op een succesvolle afsluiter van de vakantie. Het was een heel geslaagde editie onder een stralende zon.” (Koen Van Colen)