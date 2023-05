Feestcomité strikt Guga Baul voor try-out van ‘Radio Guga’

Ter gelegenheid van 900 jaar Kuurne pakt het gemeentelijk feestcomité op donderdagavond 8 juni uit met de festival try-out van ‘Radio Guga’ in zaal Kubox.

“Normaal voorzien wij als gemeentelijk feestcomité enkel optredens tijdens de ezelsfeesten”, opent Stefaan Devlaminck, voorzitter Programmatie Ezelsfeesten. “Gezien we dit jaar de 900ste verjaardag vieren van Kuurne, mocht het dus iets meer zijn. Met trots kunnen we dan ook uitpakken met een klepper van formaat. Niemand minder dan Guga Baul die met ‘Radio Guga’ ongetwijfeld zaal Kubox op zijn kop zal zetten. De band heeft dan ook een sterke formule: bekende hits in combinatie met een schitterende band en vooral frontman Guga Baul die meester is in stemmenimitaties en grappige bindteksten. Wie Radio Guga al gezien heeft, weet dus dat je veel meer krijgt dan een coverband alleen. En wat meer is, onlangs nog werd de band nog grootser dan voorheen, gezien deze de versterking krijgt van topzangeressen Chantal Kashala en Karen Yperman. Hierdoor kan ‘Radio Guga’ een nieuw repertoire aan hits aanboren en nog meer sfeer maken op het podium dan voorheen. Op donderdagavond 8 juni zullen de aanwezigen iets meer dan 50 imitaties te horen krijgen, waaronder de vertrouwde stemmen van Bart Peeters, Raymond Van het Groenewoud, Clouseau en Elvis Presley, maar teven ook Ed Sheeran, Kings of Leon, Toto, Fleetwood Mac, Stromae, The Black Eyed Peas en Rammstein zullen de revue passeren.”

Wie erbij wil zijn op donderdagavond 8 juni kan zijn plaatsje reserveren via www.ezelsfeesten.be. Kaarten in voorverkoop kosten 18 euro. Aan de deur zelf betaal je 20 euro. (BRU)