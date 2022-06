Feestcomité serveert opnieuwdrie muzikale ‘Dolle Dinsdagen’

Dat Koekelare een mooie landelijke gemeente is die leeft en bruist van activiteiten, is al meerdere decennia geen geheim meer. Deze zomer serveert het feestcomité opnieuw drie fantastische muzikale ‘Dolle Dinsdagen’ die het Concertplein en zijn omgeving op stelten zullen zetten.

Na corona vond het Feestcomité opnieuw de kracht om een feestprogramma in elkaar te boksen. Zo kan iedereen het vakantiegevoel in zijn eigen gemeente ervaren. “Nu corona het opnieuw toelaat, is het tijd om het sociaal leven in Koekelare weer mee op gang te trekken”, opent Bert Dehullu, voorzitter van het Feestcomité Koekelare. “En hoe kunnen we dat beter doen dan met de organisatie van de ‘Dolle Dinsdagen’, die altijd een massa volk naar het Concertplein lokken.”

Topnamen

“Starten doen we echter op zaterdag 2 juli, met de 39ste editie van Sint-Maartensloop. De Dolle Dinsdagen staan net als voorheen ook nu weer bol van de populaire muziek, waarop iedereeen uit zijn of haar dak kan gaan”, vervolgt Bert. “De Dolle Dinsdagen, die gratis toegankelijk zijn, vinden dit jaar plaats op 19 en 26 juli en op 2 augustus. Kurt Crabbé en Gene Thomas, recent nog in Liefde voor Muziek, mogen op dinsdag 19 juli vanaf 10.30 uur, de spits afbijten.

Op dinsdag 26 juli wordt de muzikale aftrap om 10 uur gegeven door de populaire groep The Foxy’s met in hun rangen Ichtegemnaar Gino Devos, die op De Reiger woont. Het slot van dit drieluik vindt plaats op dinsdag 2 augustus. Vanaf 10.30 uur verwennen zangeres Hilvi en Garry Hagger het publiek. Een absolute topper die je niet mag missen en een waardige afsluiter van deze drie Dolle Dinsdagen”, besluit een trotse voorzitter Bert Dehullu.

(EV)