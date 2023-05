Feestcomité pakt uit met kermisprogramma

Het feestcomité maakt zich op om de jaarlijkse Sinksenkermis van Woesten in goede banen te leiden. Alles gaat door op en rond het marktplein. Op vrijdag 26 mei wordt om 19 uur het startschot gegeven met een gratis openingsreceptie dat aangeboden wordt voor de inwoners van Woesten. Op zaterdag 27 mei gaat Roend Roest’n door: fietsen door de landelijke wegen van Woesten en op adem komen met een hapje en een drankje op de speelplaats van vbs Onze Ark. De Koninklijke Harmonie St. Cecilia Vleteren brengt vanaf 18 uur wat sfeer in de straten met een wandelconcert. Om 19 uur opent de feesttent haar deuren met om 21 uur een gratis optreden van Crystal Moon. Op zondag 28 mei kan men vanaf 11.30 uur genieten van een uitgebreide barbecue. Info en kaarten voor de BBQ te verkrijgen bij de leden van het feestcomité of via 0478 77 59 04. Pinkstermaandag 29 mei worden de kinderen getrakteerd met een optreden van clown Stef, glittertattoos, schmink en feestkapsels. Dit tussen 14 en 17 uur. Van 17 tot 18 uur zijn er gratis kermisritjes (tot 12 jaar). Op de foto zien we achteraan: Donaat Blanckaert, Koen Sampers, Bram Coppein, Tim Schoonaert, Chris Boone, Jelle Lecluse en Tibo Sticker. Op de bank Gerdien Calliau en Stefanie Braem. Tussenin nog Andy Vandenbroucke. (RVL/foto RVL)