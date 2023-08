Feestcomité Edewalle is klaar voor de kermis: Lekker blijven hangen met Margriet en Yves Segers

Het startschot van het kermisseizoen in Kortemark wordt altijd gegeven in Edewalle. Op 19, 20 en 21 augustus is er weer feest in het kleinste gehucht van de gemeente. Er is een nieuw kermiscomité en alle festiviteiten werden geïntegreerd in hetzelfde weekend.

“Ivan Fiers en ik vormden vorig jaar nog als duo een kermiscomité, maar dit jaar krijgen we gelukkig wat versterking van Kevin Catteeuw, Paul Vanden Broucke en Martin Couvreur”, aldus voorzitter Stijn De Neve.

Programma

“We hebben getracht al onze festiviteiten te bundelen in drie opeenvolgende dagen, om zo toch wat foorkramers naar onze kermis te krijgen. We starten op zaterdag 19 augustus tussen 7 en 16 uur met een grote rommelmarkt. Er is tevens een kinderrommelmarkt in De Tweesprong. Voor de allerkleinsten is er om halfzes een kinderprijzenworp met aansluitend kinderanimatie ter hoogte van oc Edewallehof. Op zondag 20 augustus komen de muziekliefhebbers volop aan hun trekken met toppers als Jettie Pallettie, Yves Segers en Margriet en Celien Hermans. We starten om 18 uur in de tuin van oc Edewallehof. De ingang is vanzelfsprekend gratis. Maandag 21 augustus is er eentje voor de wielerliefhebbers. Vanaf 13.30 uur kan je achtereenvolgens de nieuwelingen en de junioren zien strijden om de zegebloemen. Supporteren en een frisse pint drinken, kan die namiddag ook op de Ruidenberg. Afsluiten doen we op maandagavond vanaf 18 uur met een wandelconcert door de concertband van Handzame en met een optreden van Teddy’s Jukebox, eveneens in de tuin van oc Edewallehof. Voor de senioren voorzien we nog een dansnamiddag met het duo Rudi en Kristien op woensdag 23 augustus om 14 uur. (JD)

Voor info over de rommelmarkt kan je terecht op het nummer 0474 55 44 20, terwijl de senioren kunnen inschrijven op het nummer 0478 57 17 42.