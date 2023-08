Feestcomité brengt hele dorp bijeen tijdens Loppem Zingt en kermis(loop)

Op maandag 14 augustus pakt het Feestcomité Loppem weer uit met zijn vertrouwde meezingfeest. Op het dorpsplein aan de Sint-Maartenskerk zal het tijdens Loppem Zingt een vertrouwd weerzien zijn met wie het dorp genegen is. Ook de inschrijvingen voor de kermisloop op zaterdag 26 augustus lopen vlot binnen.

Wie Loppem en het meezinglied in het hart draagt, heeft in zijn of haar agenda beslist maandagavond 14 augustus aangeduid. De vijftiende editie van Loppem Zingt wordt opnieuw een volkse feestavond met gratis toegang, daags voor de feestdag van Hemelvaart. Het Feestcomité Loppem maakt van het dorpsplein weer één grote openluchtbar, waar iedereen naar hartenlust en eigen (zang)vermogen mee kan zingen.

Sven Ornelis

“Voor de jongsten, of voor de ouderen die al wat willen opwarmen, voorzien we ook dit jaar weer een voorprogramma van De Feesttherapeut uit Aartrijke. Vanaf 20 uur tot 22. 30 uur worden dansbare meezingers van alle tijden en genres meegezongen.”

“Een nieuwe presentator praat de songs met ambiance aaneen, waarna in de latere uurtjes verder gelegenheid tot dans en drank is op de plaatjes van Sven Ornelis en dj Yargo”, zegt feestcomitélid Stijn Timmerman.

“In open lucht schatten we een opkomst tussen 1.500 en 2.000 man. Als het weer te slecht zou uitpakken, kunnen we kort op de bal spelen en uitwijken naar sporthal De Strooien Hane.”

Kermisloop

Het Feestcomité blikt ook al vooruit naar het kermisweekend, wanneer op zaterdag 26 augustus de Kermisloop opnieuw plaatsvindt. Wie dat wil, kan zich nu al inschrijven voor die sportief makkelijk haalbare wedstrijd, als onderdeel van de Wij(k)lopen van de gemeente Zedelgem.

Op die dag zijn er een Kids Run, een jogging en een wedstrijd over tien kilometer door de wijk De Toekomst. Vooraf inschrijven: www.star-tracking.be/event/699. (Hendrik Verplancke)