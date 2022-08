Feestcomité Beveren-Leie pakt weer uit met kermisprogramma

Feestcomité Beveren-Leie is verheugd om dit jaar terug te kunnen uitpakken met een volwaardig programma. Op en rond het verkeersvrije centrum zal er van alles te beleven vallen, enerzijds georganiseerd door het feestcomité zelf, anderzijds door de deelnemende verenigingen.

Dit jaar gaat de kermis van start op donderdag 1 september. Op voordracht van de Beverse bevolking zal om 19.00 uur een verdienstelijk persoon als erelid gehuldigd worden in de orde ’Beverna Cum Laude’, in de trouwzaal bij OC ’t Klokhuis. De laureaat ontvangt een kunstwerk van de hand van Nico Sabbe. In de trouwzaal kan trouwens gedurende het ganse kermisweekend een bezoek gebracht worden aan de tentoonstelling ‘Beverse Karikaturen’ van de hand van Dirk Lefevre.

Op vrijdag 2 september om 18.00 uur zal de Belleman de kermis officieel inluiden met een kwartier gratis kermisplezier voor de kinderen. Om 19.00 start dan de eerste BeveRun: een loopwedstrijd waar iedereen aan kan deelnemen. Afhankelijk van de leeftijd is er voor kinderen een wedstrijd van 400 of 800 meter. Voor de +12-jarigen is er keuze tussen 5 en 10 km. Wie Urbanus aan het werk wil zien, kan daarvoor terecht in de kerk om 20.00 uur. Hij brengt er zijn kersverse vintage show Urbanus Bis Bis Bis! met 6 gloednieuwe nummers.

Spetterend vuurwerk

Op zaterdag opent de kermisbar de deuren op de feestweide aan OC ‘t Klokhuis om 13.00 uur. Daar zullen tal van activiteiten plaatsvinden en waar ieder zijn gading zal vinden. Honger en dorst hoeft men er ook niet te lijden. Om 14.00 uur start de traditionele speelgoedmarkt, waar kinderen hun speelgoed kunnen verkopen. Tussen 20.00- en 22.00 uur treedt de Coverband Raswaar op. Na het optreden staat een spetterend vuurwerk op het programma. Daarna komen ‘Ze Quaffeurs’ een halfuurtje ambiance brengen. De zaterdag wordt afgesloten door Chiro Leieland die de ‘Foute Party’ organiseren.

De zondag begint met een stemmige viering in de Sint-Jan de Doperkerk. In de namiddag gaat de kermisbar terug open. In OC ’t Klokhuis is er van 13.00- tot 18.00 uur een gratis stripbeurs waar ieder zijn strips te koop of te ruil kan aanbieden. Om 14.00 uur gaat de Parochianenkoers voor amateurs van start en om 15.30 uur die voor professionele wielrenners. BeZo zorgt hierbij voor de eerste maal voor een reclamestoet met gadgets voor de toeschouwers. Verder is er een optreden van het Bevers jeugdorkest, organiseert Joris Vercruysse een kapelconcert in de kerk en sluit Chiro Leieland het feestgedruis af met een slotparty. (RS)

Meer info en/of inschrijven voor één of andere activiteit: https://www.beverenkermis.be/2022/