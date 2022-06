Feest van de Paardenvisser in de Witte Burg

Op vrijdagavond 17 juni vond in zaal Witte Burg het jaarlijkse Paardenvissersfeest plaats.

De avond begon met een optreden van Mariette Crevette en haar ‘zonen en dochter’. De sketches en scenario waren van Frieda van Slembrouck en Johan Bouttery, regisseurs van de Garnaalstoet. Deze keer, uiteraard, aandacht voor de enige echte Oostduinkerkse ‘Kroket Crevette’.

Eddy D’hulster, woordvoerder van de paardenvissers prees volop het werk en het ambacht van alle Oostduinkerkse garnaalvissers te paard. Hij stond stil bij het plotse overlijden vorig jaar van zijn vrienden-paardenvissers Bernard Debruyne (57) en Johan Vanmassenhove (56). Geen minuut stilte maar een warm applaus volgde voor hun twee overleden kameraden. Zij werden aan het podium geëerd met een mooie ingekaderde fotocollectie die hun achtergebleven echtgenotes mee naar huis mochten nemen.

Vervolgens werd Bruno Mertens op het podium voorgesteld als nieuw lid van de paardenvissers familie. De traditie wil dat op deze avond de aftredende Mieke Garnaal en haar twee eredames worden bedankt voor al hun inzet tijdens hun regerende periode. Deze keer bleven de dames twee jaar in functie want door corona vond vorig jaar geen feest en aanstelling plaats. Burgemeester Marc Vanden Bussche had dan ook niets dan lovende woorden voor ‘zijn’ Miekes.

Garnaalfeesten

Bestuursleden van de Koninklijke Orde van de Paardevisser bezorgden de dames, eveneens zoals de traditie het wil, elk een fles champagne, editie 2021 met daarop de beeltenis van garnaalvisser Roland Vanbillemont. Wie de nieuwe Mieke Garnaal en haar twee eredames wordt, weten we pas volgende week zaterdag want dan vindt de aanstelling plaats tijdens de Garnaalfeesten in Oostduinkerke.

Met op zaterdag 25 juni de folkloremarkt (11-18 uur) op het Fabiolaplein, de aanstelling van Mieke Garnaal (11 uur op het Astridplein) en de optocht van de garnaalvissers te paard naar Oostduinkerke-Bad om 16.30 uur.

De feesten op zondag 26 juni starten om 9.30 uur met het eerste Belgisch Kampioenschap garnaal pellen op het Fabiolaplein in Oostduinkerke-Bad. Met 80 deelnemers volzet en dus nu al een succes. Om 9.30 uur is er ook de traditionele Vissermis in de Zomerkapel, gevolgd door de zeewijding om 10.30 uur op de Zeedijk. De climax van de feesten is natuurlijk de Garnaalstoet op zondag 26 juni. Na de stoet worden de Garnaalfeesten afgesloten op het binnenplein van het NAVIGO-museum. (PG)