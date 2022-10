‘Feest van de Burgemeester’ keert na vier jaar terug: “Opbrengst voor steunfonds”

Door corona werd het tot tweemaal toe uitgesteld, maar straks is het eindelijk zover: na vier jaar afwezigheid keert het ‘Bal van de Burgemeester’ op 22 oktober terug als ‘Feest van de Burgemeester’. De opbrengst gaat naar het gemeentelijk steunfonds.

Het Fonds van de Burgemeester werd ingesteld door de gemeenteraad in 1979. “Dat gebeurde eensgezind door meerderheid en oppositie samen. Het gaat hier dus niet om een partijpolitieke aangelegenheid”, benadrukt burgemeester Wilfried Vandaele. Bedoeling van het fonds is inwoners te steunen, die niet bij het OCMW terechtkunnen. “We denken dan aan acute noodsituaties zoals een brand, overstroming of verkeersongeval met dramatische afloop. Er zijn altijd wel mensen die tussen de mazen van het net glippen. Anderzijds willen we met het Fonds van de Burgemeester ook de sociale instellingen in onze gemeente een duwtje in de rug geven. Want zo hebben we er in onze gemeente wel wat, en die instellingen hebben het ook steeds moeilijker”, klinkt het. Om het fonds te spijzen, werd in het verleden af en toe een Bal van de Burgemeester georganiseerd. Het laatste dateert echter alweer van 2018. “Ik herinner mij dat onze politieke groep, die toen in de oppositie zat, destijds kaarten verkocht voor het bal van burgemeester Cattrysse”, gaat Vandaele verder. “Ook met de nieuwe meerderheid wilden wij iets organiseren, maar corona gooide toen roet in het eten. Twee jaar na elkaar moesten we uitstellen.”

Door de giften voor Oekraïne kwam er vorig jaar wel wat geld in de kas, maar die bedragen zijn enkel voor de hulp aan Oekraïense vluchtelingen bestemd. “Het is dus de hoogste tijd dat het fonds aangevuld wordt: er zit nog welgeteld 72 euro in de pot”, aldus Vandaele.

Plaatjes draaien

De formule is niet langer die van het traditionele ‘Bal van de Burgemeester’. “We kiezen bewust voor een ‘Feest van de Burgemeester’: het is niet de bedoeling om er een chique bedoening van te maken, iedereen is welkom. Er is ook een aanbod voor oud en jong en alles daartussen. Plaatselijke producenten als Hof ter Meulen, Atelier Carré en de Jerseyhoeve zorgen voor een hapje en een drankje tegen democratische prijzen”, aldus nog Vandaele. Er zal ook een standje staan ten voordele van ‘De Haan Loopt’, dat geld inzamelt voor Kom op tegen Kanker. De avond wordt om 19.30 uur afgetrapt door dj Sjoerd, om 21.30 uur betreedt ambianceband The Fools het podium. “Zo rollen we langzaam maar zeker van het feest in de fuif, met vanaf 22.30 uur dj’s Olivier Lemaire en Nick Monte alias ‘Natick’ die plaatjes zullen draaien tot in de vroege uurtjes. Bij wijze van uitzondering geef ik hier graag de toestemming voor”, knipoogt burgemeester Vandaele.

Het Zeepreventorium stelt eenmalig nog eens de Tritonzaal ter beschikking. “Een uitgelezen kans om herinneringen op te halen voor al wie hier vroeger nog gefeest heeft”, besluit Vandaele. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. De voorverkoop loopt via reservaties.dehaan.be, in de infokantoren, de bibliotheek en het gemeentehuis of bij de gemeenteraadsleden.