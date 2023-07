Feest Mondiaal in Oostkamp legt klemtoon op ontmoeting

Voor het vierde jaar op rij organiseert de Mondiale Raad van Oostkamp haar Feest Mondiaal. Dit evenement vindt plaats op zondag 16 juli, vanaf 14 uur, op het evenementenplein achter Oostcampus in de Siemenslaan.

Feest Mondiaal is een kleurrijk feest waarin de wereld centraal staat. Met muziek van dj Laarmans, kleine optredens van onder andere een buikdanseres en de Braziliaanse capoeira. Maar ook met gerechtjes uit de wereldkeuken, springkastelen, infostands van mondiale verenigingen en organisaties. De klemtoon ligt op ontmoeting, aandacht voor mondiale thema’s en een leuke sfeer. Kortom, een feest voor iedereen.

Wereld

“Oostkamp telt diverse verenigingen en inwoners die op een of andere manier betrokken zijn bij wat er in de wereld gebeurt. Op Feest Mondiaal zetten we die organisaties in de kijker. Er zijn infostandjes over projecten in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Daarnaast zal ook de gemeente Oostkamp aanwezig zijn met informatie over onder meer de praattafels voor anderstaligen en de stedenband. Maar ook lokaal kunnen we werken aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Daarom zijn ook organisaties als Velt, Broederlijk Delen en de Uitpas aanwezig”, weet Patrick Vanden Berghe te vertellen.

Blikvangers

De absolute blikvangers op Feest Mondiaal worden de twee riksja’s die aangekocht werden door de werkgroep. De kleurrijke riksja’s of fietstaxi’s zullen op het feest ingezet worden om rondjes te rijden. Vrijwilligers zullen de bezoekers meenemen op een plaatselijk parcours. Feest Mondiaal wordt mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers en door de steun van de gemeente Oostkamp, de Provincie West-Vlaanderen en sponsors. Wie nog zijn steentje wil bijdragen, is welkom om een of meerdere shifts te komen helpen, maar geef wel eerst een seintje via het e-mailadres feestmondiaal@gmail.com.

Meer informatie is terug te vinden op Facebook en Instagram (Feest_Mondiaal)