Febe Verheecke is Prinses Carnaval 2024 van Menen

Het was zaterdagnacht al dik na 1 uur toen in zaal Park Ter Walle het doek over de carnavalsverkiezing viel. Febe Verheecke (21) van de Orde van de Vrije Carnavalisten werd door de jury uitgeroepen tot Prinses Carnaval 2024. Op de erelijst volgt ze haar vader Kurt op.

“Ik vind dat de prinsessen op de Meense erelijst ondervertegenwoordigd zijn, en daar wil ik graag verandering in brengen”, liet Febe vooraf optekenen. In dat opzet is ze met verve geslaagd, want ze haalde het in een spannende verkiezingsshow met glans van haar medekandidaten Jeannick Clauw en Mathias Van Belleghem. “Ik voelde dat het vandaag een strijd was, maar toch had ik niet veel stress. Het was alsof ik een show opvoerde voor iemand anders”, reageert ze blij.

“Het moment dat mijn vader zijn prinsattributen ontnomen werd, was emotioneel voor mij. Hij is en blijft tenslotte mijn papa. Maar ik ben heel blij dat ik hem kan opvolgen. Hij heeft een goed jaar 2023 beleefd, ik wil er minstens een even goed jaar 2024 van maken”, aldus de kersverse prinses carnaval.

Alles binnen één gezin

Ook voor aftredend Prins Kurtje I was de avond een emotionele rollercoaster. Bij zijn afscheid welden er tranen op, maar even later zag hij hoe zijn dochter verkozen werd en kon hij trots toekijken hoe ze de scepter ontving uit handen van keizer Sunny.

Voor het gezin Verheecke werd daarmee de kers op een extra grote carnavalstaart gezet. “Eerder op de dag werden op het kindercarnaval Iliana (9) en Kayden (5) uitgeroepen tot jeugdprinses en jeugdprins. Daarmee zitten alle eretitels binnen één gezin. Je kan niets mooiers hebben”, besluit Kurt Verheecke fier.