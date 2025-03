Febe en Apollonia organiseren opnieuw hobby- en geschenkenbeurs: “Pasen en Moederdag als thema”

Febe Cuvelier en Apollonia Mus sloegen eind 2022 de handen in elkaar voor de organisatie van een hobby- en geschenkenbeurs. Dergelijke beurzen bleken een gat in de markt te zijn. Febe en Apollonia hebben immers al zes succesvolle beurzen op hun conto staan. Op 6 april staat er met ‘Crea Vibes’ al een zevende beurs in de steigers.

Febe Cuvelier (24) uit Oostnieuwkerke en Apollonia Mus (32) uit Roeselare hebben allebei een Facebookpagina waar ze al dan niet zelfgemaakte spulletjes aan de man brengen. “Ons publiek bleek na verloop van tijd evenwel wat beperkt”, vertelt Febe.

“Wie ons niet volgt op Facebook weet uiteraard ook niet wat we in de aanbieding hebben. Aanvankelijk hadden we het idee om een soort van Tupperwaredemo te organiseren bij iemand thuis, maar dan wel met onze producten. Uiteindelijk hebben we dat idee al tamelijk vlug laten varen en kozen we er voor om een beurs te organiseren waar voornamelijk hobbyisten en mensen die in bijberoep werken hun waren aan de man kunnen brengen.”

“Onze eerste beurs vond in Koekelare plaats. Die bleek meteen een succes en lokte super veel volk. Onze tweede organisatie was in Kachtem, maar was evenwel iets minder.”

Ideale stek

Hun derde organisatie vond in Het Swok in Staden plaats. After Summer Vibes vond maar één keer plaats, maar lokte opnieuw heel wat volk. “Voor die eerste drie beurzen stonden we met drie in voor de organisatie”, weet Febe. “Onze derde vrouw diende evenwel af te haken omdat ze het te druk bleek te hebben.”

Febe en Apollonia gingen nadien samen door voor de organisatie van ‘Cosy Christmas Vibes’. Ook die beurs bleek een schot in de roos en kende heel wat succes in die mate zelfs dat de beurs eind vorig jaar uitgebreid werd tot twee dagen. “Ook de twee edities van Cosy Christmas Vibes vonden plaats in gemeenschapscentrum Het Swok in Staden”, aldus Febe.

Ook zelf-gebakken pannenkoeken en kinder-animatie

“We hebben er onze ideale stek gevonden. Zo is er ruim voldoende parking, wat bijvoorbeeld bij de organisatie in Kachtem niet het geval was. Onze beurzen worden overigens steevast rond een bepaald thema georganiseerd. Bij Cosy Christmas Vibes is het thema uiteraard kerstmis. Vorig jaar richtten we in april ‘Mommy Vibes’ in. Die beurs stond in het teken van Moederdag. Op zondag 6 april organiseren we Mommy Vibes opnieuw, maar dan wel onder de naam Crea Vibes. Mommy Vibes zou immers niet volledig de naam dekken. De beurs is immers bedoeld om de paashaas een handje te helpen in het vooruitzicht van Pasen, maar daarnaast komt ook Moederdag in zicht.”

“Crea Vibes is net als onze andere beurzen een hobby- en geschenkenbeurs waar zowel hobbyisten als mensen die in bijberoep werken hun waren voorstellen en aan de man brengen. De diverse standhouders bieden een heel ruime waaier aan producten aan: van juwelen over woondecoratie tot kaarsen en zeepjes tot macramé en babyartikelen.”

Wachtlijst

Ook Febe en Apollonia hebben er overigens een stand. “Ik heb een stand met een kledijcollectie en dan vooral kinderkledij, cadeausetjes en epoxy sleutelhangers, terwijl Apollonia een stand met allerlei handgemaakte spulletjes zoals sleutelhangers, bijtringen en armbanden heeft. Er is ruimte voor 36 stands, maar die zijn ondertussen allemaal ingenomen. Er staan zelfs een aantal mensen op de wachtlijst voor het geval er één of meerdere standhouders alsnog forfait zouden geven.”

Er is op Crea Vibes overigens ook voor voldoende randanimatie voor kinderen gezorgd. “Er is gratis kindergrime vanaf 14 uur, terwijl we ook voor een springkasteel gezorgd hebben”, aldus Febe. “Verder worden er ook gratis glittertattoos gezet. Voor het eerst bieden we ook zelfgebakken pannenkoeken aan.” Febe kan voor onder andere het maken van de pannenkoeken rekenen op de hulp van haar ouders. “Maar ook mijn broer komt een handje toesteken”, weet Febe.

Apollonia en Febe plannen ook een nieuw editie van Cosy Christmas Vibes op 21 december. Crea Vibes vindt plaats op zondag 6 april van 13 tot 17 uur in gemeenschapscentrum Het Swok in de Ooststraat 4 in Staden. De toegang is volledig gratis.

(CB)