Fancy fair van scouts en gidsen schittert in de middeleeuwen

De zon was het hele weekend van de fancy fair de welgekomen aanwezige bij de scouts en gidsen. Het Gaverdomein in Deerlijk was voor dit feestweekend omgetoverd in middeleeuwse uitrusting. De regenellende tijdens de voorbereiding was vanaf vrijdagavond vlug vergeten. De extra plankenvloer en de nachtelijke inspanningen om de tenten overeind te houden eveneens.

Vrijdagavond opende de coverband ‘Statieheld’ de festiviteiten. Deze zeskoppige Zwevegemse vriendengroep is sinds een paar jaar een vaste waarde op feestelijkheden. Na hen volgde ‘Stille Crazy’ en de dj. rondde de eerste dag en nacht af tot in de kleine uurtjes.

Zaterdag lokte de animatie meer dan 100 kinderen naar het domein. Dansen, zingen, kussengevecht en nog veel meer waren top voor de kids.

De openluchtviering en -bezinning brachten wijlen pater Rik, meer dan een halve eeuw aalmoezenier van de groepen, in herinnering. Het scoutsthema ‘Speelstek, reuzeplek’ kreeg aandacht en eindigde met: “Maak ons tot blije jonge mensen die in het nieuwe scoutsjaar op een creatieve en speelse manier in het leven staan.”

De volksspelen en gezelligheid, ondersteund door muziek, waren de aanloop naar dé feestdag op zondag. Vooraleer het feest opnieuw van start ging ruimden oud-leiding, met een seniorenhart voor hun scouts, het terrein en de omgeving mee op.

Nog voor de middag weerklonk muziek, werden de aperitiefjes geserveerd en kon iedereen proeven van de heerlijke hamburgers die de leiding bereidde. Een massa hongerigen zou men onder controle houden.

Zo groeide de fancy fair naar zijn hoogtepunt. De schitterende zon was er opnieuw en volgens het programma werd er kort pas na middernacht gedacht worden aan huiswaarts keren.

Het werd daarna opnieuw stil op het domein en voor de scouts en gidsen zal het een fijn weekend geweest zijn om te zien dat er met de opbrengst een werkjaar kan georganiseerd worden.

Vanaf maandag opruimen zodat de middeleeuwse uitrusting vergeten wordt, maar niet de mooie fancy fair, anno 2023. (MVD)