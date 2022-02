Family Fair en 100% West-Vlaamse Markt op 18 april in Oudenburg: “Platform voor onze Oudenburgse ondernemers”

Op paasmaandag 18 april komt de Arnoldusstad met een totaal nieuw evenement naar buiten: de 100% West-Vlaamse Markt. “Deze dag zal onze stad the place to be zijn om West-Vlaanderen en haar prachtige producten te proeven en te beleven”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. Elke Vanbelle en Nadia Vandenbussche hangen meteen hun kar aan dit evenement met de organisatie van hun eerste Family Fair. Alles zal in en rond cc Ipso Facto en op het binnenplein van de Abdijhoeve plaatsvinden.

“Met de 100% West-Vlaamse Markt willen we op maandag 18 april in de eerste plaats een platform bieden aan onze ondernemers, producenten, ambachtslieden, handelaars, marktkramers. Uiteraard kunnen we er niet omheen dat ook buiten onze stadsgrenzen prachtige producten worden gemaakt en daarom gingen we aankloppen bij de collega’s van 100% West-Vlaams.”

“Zij nodigen de producenten die hun label dragen ook uit om samen met de Oudenburgse ondernemers een markt uit te bouwen waar onze provincie en stad te proeven en beleven zal zijn. We leggen onze lat op een 50-tal deelnemers”, nodigt burgemeester Anthony Dumarey uit.

“Samen met de landbouwraad en lokale landbouwers dompelen we de bezoekers in het Abtspark ook graag onder in de sfeer van een boerderij. Hier kunnen ook de kleinsten onder ons terecht voor heel wat leuke kinderanimatie zoals boerderijdieren, springkasteel, workshops en een tractorparcours”, vult de burgemeester nog aan.

Eerlijke handel

“Lokaal kopen en eerlijke productie gaat hand in hand. Daarom zetten we tijdens de 100% West-Vlaams ook fair trade in de kijker en willen onze inwoners aansporen om actief te worden binnen diverse werkgroepen rond fair trade en eerlijke handel in onze stad”, zegt schepen van Fair trade Tahira Malik, terwijl collega Gino Dumon, schepen van Milieu, er samen met het team milieu wil voor zorgen dat het evenement een duurzaam karakter krijgt waarbij groene en duurzame initiatieven gepromoot en getoond worden.

Family Fair

Enkele maanden geleden klopten Elke Vanbelle en Nadia Vandenbussche, twee jonge ondernemers, aan bij het stadsbestuur met hun voorstel: de organisatie van een Family Fair. “Een concept dat we bedachten voor het hele gezin”, zegt Elke. “We zijn hiermee gaan aankloppen bij de burgemeester en Romina Vanhooren. Zij waren meteen gewonnen voor ons idee en stelden voor het te koppelen aan de 100% West-Vlaamse Markt van paasmaandag. Een groot cadeau van de stad.”

“De bal is sindsdien serieus aan het rollen gegaan. We zijn er wel elke dag mee bezig en zien het positief evolueren”, glundert Elke Vanbelle. “Onze bedoeling is samenhorigheid creëren, het gezin een leuke dag bezorgen. Uiteraard hopen we dat onze Family Fair door Oudenburg gesmaakt wordt en dat we er een vervolg kunnen aan breien.”

Echo Baby Spa

Elke Vanbelle is de jonge ondernemer achter Mademoiselke. Je kan er onder meer je eigen juweel op maat bestellen of zelf aan de slag gaan tijdens een workshop. Nadia Vandenbussche opent op 5 maart Echo Baby Spa, waar toekomstige mama’s verwend worden en ze na de geboorte met hun baby terecht kunnen voor weldoende massages.

(LI)