Familiepret en muzikaal feest centraal op Grote Markt

Voortaan geen zee van wagens meer op de Grote Markt tijdens de Izegemse Batjes. De autohandelaars zijn voortaan op andere plaatsen langs het parcours aanwezig en dat plaveit de weg voor heel wat meer animatie in het hartje van de stad. Het team dat daar achter zit doet alles uit de doeken.

Danny Glorie vormde met Viviane Deleu jarenlang een tandem die de Batjes mee in goede banen leidde, maar nu focust hij zich met een kerngroep specifiek op de animatie tijdens het evenement. Naast hem zitten ook Manu Behaeghe, Vincent Vandommele, Brenda Vanluchene en Maarten Veys van stadsradio I.R.O. mee in dat team. “In samenspraak met de lokale horeca is beslist om de Grote Markt een grotere rol op het vlak van beleving en familiepret te laten spelen”, zegt Danny. “Te beginnen met een groots openingsfeest op vrijdagavond. Buenas Batjes in de Ketelstraat was de voorbije jaren al een klein voorsmaakje. Het openingsfeest vindt niet meer onder die noemer plaats, maar leeft er wel symbolisch in verder. Centraal op de Grote Markt staat een podium omkaderd door een mooie geluids- en lichtinstallatie, terwijl het plein zal versierd zijn met mooie lampionnen. Vrijdagavond vanaf 18 uur kan je er komen kijken naar Los Del Sol, een Braziliaanse groep met danseressen die met Zuid-Amerikaanse muziek het feest op gang zal trappen.”

Vliegende reporters

Omstreeks 22 uur neemt radio IRO het over met verschillende DJ-sets. “We gaan dat overigens ook op zaterdagavond doen”, zegt Maarten Veys. “Eerst is er om 20.30 uur nog een optreden van coverband De Kemels, maar daarna nemen The IRO All Stars het over. Eerst draait DJ Stef plaatjes, dan is het de beurt aan Steve W. en DJ De Niro zal afsluiten. Op die manier zorgen we voor een muzikaal feest in het hart van de stad. We blijven met IRO overigens het hele weekend presenteren van op de Batjes en gaan ook vliegende reporters op pad sturen.”

De animatie moet het volk op de terrassen van de cafés brengen en houden

Ook aan de kinderen wordt gedacht. Op zaterdag en zondag kampeert Circus De Sven ter hoogte van het Pekkersbeeldje en de fonteinen. “Tussen 14.30 en 18 uur kunnen kinderen er genieten van verschillende circusworkshops, maar er zijn ook circus-, evenwichts- en jongleerhoekjes”, zegt Vincent. “Sven zelf zal een goochelshow in zijn caravan in goede banen leiden. Op zaterdag sluit hij om 18.30 uur af met een vuurshow. Aan de kant van café Plectrum zal er dan een mooie draaimolen opgesteld staan.”

Ballonplooier

Er komen ook verschillende verenigingen op het podium optreden. Zaterdag kan je tussen 15 en 17 uur de kindergroep van volksdansgroep Die Boose aan het werk zien, op zondag is er om 19 uur muziek van de Wilfrieds, de Ingelmunsterse broers Hans en Hein Denturck. Ook de scouts voorzien weer een gezellig terras langs de Roeselaarestraat en ook daar is er een streepje muziek. Onder de koepel van Vivial kan je er zaterdag om 14 uur luisteren naar Duo Chaim Rosenbaum & Anastasia Ponomareva, om 15.30 uur naar Maysan Trio en om 17 uur naar Wouter Vandenabeele en Bao Sissoko. Zondag om 16 uur treden Myrddin & Imre er om 16 uur op. “Tot slot voorzien we ook heel wat rondtrekkende groepen langs het hele parcours”, zegt Danny. “Zo kan je zaterdag genieten van het minivolkswagen-busje Odelle die kinderen op een ritje trakteert, loopt coverband Basscats rond, net als harmonie Leo XIII en Die Boose. Ook American Football-ploeg Kasteel Nitro’s zal zijn ronde doen om promo te maken. Op zondag is er de speciale sociaal geëngageerde fanfare Remork & Karkaba en komen er met Vooruit met De Kuit enkele gekke majorettes uit Gent langs. Op beide dagen zal ook ballonplooier Karin Blancke op het parcours lopen.”