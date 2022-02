Familiebeurs Schone Schaapjes is terug in Staden

Er komt na twee jaar wachten een nieuwe editie van familiebeurs Schone Schaapjes. Die vindt opnieuw in het pinksterweekend plaats. Het wordt volgens organisator Koen Maertens een feesteditie waarbij er veel aandacht voor kinderen zal zijn.

Schone Schaapjes kon door corona in 2020 en 2021 niet plaatsvinden, maar dit jaar lijkt het zo goed als zeker dat de familiebeurs op de terreinen van vakantiehoeve Open Huis er opnieuw komt.

“Helemaal zeker ben je in deze tijden uiteraard nooit, maar we zijn toch voor 99,9 procent zeker dat Schone Schaapjes dit jaar opnieuw plaatsvindt”, vertelt Koen Maertens.

“Het wordt dit jaar een feesteditie waarbij vooral voor kinderen veel te doen en te beleven zal zijn. Ook de ouders zullen evenwel aan hun trekken komen. We plannen immers activiteiten die niet louter gericht zijn op kinderen, maar waar ook de ouders van zullen kunnen genieten.”

Beginjaren

“Ondertussen zijn de standhouders al volop aan het inschrijven”, weet Koen. “Een aantal onder hen is door de coronacrisis weggevallen, maar de meeste deelnemers die er al van in de beginjaren bij zijn tekenen opnieuw present. Originele en creatieve standhouders zijn overigens steeds welkom. Zij kunnen contact opnemen via info@openhuis.be.” Schone Schaapjes vindt op zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 juni plaats op de terreinen van vakantiehoeve Open Huis in de Ieperstraat.

(BCH)