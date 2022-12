Familie Daelman redt Oostends carnaval

Het Oostendse carnaval zit al enkele jaren in het slop. Wegens gebrek aan kandidaten is er al drie jaar geen prinsesverkiezing. Tijdens de corona pandemie mocht Mario Ureel twee jaar na elkaar de prinselijke kroon dragen en ook voor 2022 dreigde een nieuw drama. Na Prinses Charlotte in 2018 werd er geen prinses meer aangesteld in Oostende, maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij.

Tijdens de opening van het nieuwe carnavalsseizoen in de Wellington Hippodroom kondigde ex-jeugdprins van Oostende, Marco Daelman (20) aan dat hij zich kandidaat stelt voor de titel van Prins Carnaval Groot-Oostende 2023. Sinds enkele weken heeft hij, samen met zijn pa, Prins Spoense 2013, Jimmy Daelman, zijn vriendin Kjenta Dupont ook kunnen overtuigen om zich te stellen als kandidate voor de verkiezing van Prinses Carnaval Groot-Oostende 2023. Krijgen we volgend jaar dan een primeur in Oostende met een koppel als prinsenpaar?

Marco Daelman is 20. Hij werkt als lasser in CC Carriers in het industriepark in Oostende en woont in Gistel.

“Ik zit van kleins af aan, van in de wieg, in het carnavalsgebeuren”, vertelt Marco. “Mijn nonkel, Chucky, werd Prins Carnaval van Oostende. Mijn oma werd als Mary Poppins, tweemaal Prinses Derde Leeftijd van Groot-Oostende en mijn pa, Jimmy, werd prins in 2013. Datzelfde jaar heb ik op 11-jarige leeftijd, ook deelgenomen aan de jeugdprinsverkiezing en samen met mijn pa heb ik voor een primeur gezorgd: vader en zoon Prins van Oostende. Carnaval is mijn grootste hobby en in 2018 was ik ook Junior Prins van West-Vlaanderen. Uiteraard is het altijd mijn grote droom geweest om ook Prins Carnaval van Groot-Oostende te worden, net als mijn pa. In 2023 grijp ik mijn kans. We willen Oostende weer op de kaart zetten als carnavalsstad. De voorbije jaren was het geen succes, maar nu zal dat weer veranderen en verbeteren.”

Pa is gewezen prins

“Ik ben geboren in Oostende, woon in Gistel en als lid van The Blues Brothers, die mij voorstellen voor de verkiezingen, mag ik me stellen als kandidaat. Mijn pa is, als gewezen prins, lid van het Hof der Prinsen. Hij zit ook in het bestuur en uiteraard is hij fier dat ik hem wil opvolgen. Als ik alleen blijf als kandidaat, moet ik toch, tijdens de Carnavalsnacht in de Wellington Hipoodroom op 18 februari, 300 stemmen behalen. Dat zal geen probleem zijn. We doen ons best om propaganda te maken. Veel geld wil ik er niet in steken, maar we laten flyers en affiches drukken en ook sjaaltjes maken met mijn naam op. Er komt ook nog een eetfestijn, maar dat moet nog op punt gesteld worden. Ik kom op onder de naam Marco!”

Na drie jaar weer een prinses

Kjenta Dupont (29) is de vriendin van Marco en zij stelt zich kandidate voor de verkiezing van Prinses Carnaval Groot-Oostende. Datum en plaats is nog niet bekend!

“Ik ben geboren in Oostende en woon in Gistel. Ik heb een diploma kinderverzorging, werk in WZC Haerlebout in Middelkerke en volg nu een bijkomende opleiding voor verpleegster in Oostende. Ondanks corona blijf ik gemotiveerd om in de zorg te werken. Ik heb zelf totaal geen verleden of ervaring in het carnavalsgebeuren. Ik ben wel meegegaan naar talrijke verkiezingen. Ik heb een zoontje van vijf, Nathan, en sinds anderhalf jaar woon ik samen met Marco en hij, samen met zijn pa, heeft me over de streep getrokken om mee te doen voor prinses! Ik hou van muziek en show en bij mijn voorstelling in Torhout ging het redelijk vlot. Het zou mooi zijn, indien we samen op het podium als prins en prinses op het podium mogen staan. Misschien kunnen we met Nathan meedoen aan de jeugdprinsverkiezing. Met drie op het podium zou helemaal de max zijn!” (FRO)