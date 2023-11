Faire geschenken scoren bij Oxfam Wereldwinkel in Sijsele

Na een noodgedwongen pauze, onder meer door corona, pikt Oxfam Wereldwinkel in Sijsele de traditie van de geschenkenbeurs weer op. En dat wel in een geheel nieuw jasje. De beurs heeft plaats op zaterdag 9 en zondag 10 december. “Je kan er faire cadeautjes op de kop tikken”, aldus de organisatoren.

De geschenkenbeurs in december is een klassieker in het aanbod van Oxfam Wereldwinkel Damme, sinds jaar en dag gevestigd nabij de Cultuurfabriek in de Stationsstraat in Sijsele. De beurs, een volledig weekend eigenlijk, heeft dit jaar plaats op 9 en 10 december.

“We maken van de Wereldwinkel en de Cultuurfabriek een place to be om te komen snuisteren en meteen je faire cadeau op de kop te tikken”, legt Marijke Cools van Oxfam Wereldwinkel Damme uit. “Een Oxfam-cadeau is lekker, handig, ethisch verantwoord en heeft een knap design. Je geeft een attent cadeau waarbij je keer op keer een producent en de planeet een plezier doet.”

“Elk cadeau uit de Wereldwinkel vertelt een eigen verhaal. Het komt van een producent die gespecialiseerd is in zijn of haar vak. Een kleinschalige speler die van Oxfam kansen krijgt, omdat eerlijke handel zorgt voor duurzame ontwikkeling.”

Klein prijsje

In de Cultuurfabriek zul je tijdens dat weekend dus heel wat inspiratie kunnen opdoen uit het aanbod aan geschenken, voeding of wijn. Je zult er alle geschenkartikelen vinden, kan op de wijnproefstand het wijngamma verkennen en je kunt gezellig keuvelen bij een stukje taart en een drankje.

“In de Wereldwinkel zelf vind je ons uitgebreide aanbod van voedingsproducten, een uitgebreider chocoladegamma en de lekkere wereldwijnen. Daarnaast kan je aan de koopjesstand een cadeautje voor een klein prijsje vinden”, geeft Marijke Cools nog mee.

(PDV)