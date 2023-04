Ezelsstoet trekt opnieuw door de Kuurnse straten

Zaterdagnamiddag werd een oude vergane glorie opnieuw tot leven gewekt in het gemeentecentrum van Kuurne. Na jaren van afwezigheid trok opnieuw een ezelsstoet door de centrumstraten van de Ezelsgemeente.

Het waren de leerlingen van VBS Sint-Michiel die in het kader van 900 jaar Kuurne eenmalig dit volksgebeuren opnieuw tot leven wilden wekken. In totaal 450 leerlingen van zowel VBS Sint-Michiel als de afdeling kleuterschool Boomgaardstraat figureerden daarbij in een van de taferelen die werden uitgebeeld in de stoet.

150 jaar VBS Sint-Michiel, de Orde van de Ezel, de Kuurnse discotheken, het vergane moederhuis dat Kuurne jaren rijk was, Cuerna… niets werd vergeten. Dat het initiatief van VBS Sint-Michiel naar aanleiding van 900 jaar Kuurne gesmaakt werd kon alvast duidelijk opgemaakt worden uit de hoge opkomst aan nieuwsgierigen langsheen het parcours waar de stoet langskwam. Of dit een eenmalig initiatief was of eerder de start om de Ezelsstoet opnieuw te laten uitgaan doorheen het Kuurnse gemeentecentrum valt af te wachten. Aan de publieke opkomst zal het alvast niet liggen. (BRU)