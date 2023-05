Ezelsstoet trekt door Kuurnse centrumstraten

Naar aanleiding van 900 jaar Kuurne trok afgelopen zaterdag na vele jaren de Ezelsstoet opnieuw door de centrumstraten van Kuurne.

Het was een initiatief van VBS Sint-Michiel die zo eer wilde brengen aan een oude, vergane traditie. “De oudere bevolking van Kuurne zal zich ongetwijfeld nog de legendarische Ezelsstoet herinneren waarbij heel wat kijklustigen in dikke rijen de centrumstraten van Kuurne inpalmden.”, vertelt directeur Jan Vanwynsberghe. “Aan dergelijk evenement hangt natuurlijk een stevig prijskaartje. Ongetwijfeld was dat de doodsteek voor dit volksgebeuren. Naar aanleiding van 900 jaar Kuurne wilde onze school deze stoet eenmalig opnieuw tot leven wekken.

Bijna 500 leerlingen tekenden daarvoor present. De stoet werd gevormd voor onze school in de Generaal Eisenhowerstraat en ging dan via de Koningin Elisabethstraat en een deel van het Marktplein richting het gemeentehuis om zo langs het gemeentehuis terug naar zijn vertrekpunt te gaan. Net zoals in de legendarische Ezelsstoet werkten ook wij met diverse taferelen die de rijke geschiedenis en folklore van Kuurne tot leven wekken.

Thema’s als het moederhuis, de Ezelsfeesten, de Kuurnse discotheken, de Orde van de Ezel en Kuurne-Brussel-Kuurne kwamen daarbij aan bod. Ook de ezelsspreuken die vroeger werden meegedragen in de echte Ezelsstoet en die we teruggevonden hebben op zolder, werden afgelopen zaterdag in onze stoet meegedragen.” (BRU/Foto BRU)