Expo wordt discohal ‘Nouvelan’

Wie met oudejaarsavond nog niet weet wat gedaan, kan op zondag 31 december terecht op Nouvelan in Waregem Expo. Robbe Himpe, Emma Baert, Arthur Wyckhuyse en Lewis Bekaert voorzien dan een groots all-in discofeest voor streekgenoten ouder dan 18 jaar. Niemand minder dan Omdat Het Kan & Average Rob tellen in de Expo af naar 2024.

Emma Baert (23) en Arthur Wyckhuyse (21) besloten in 2021 om een grootschalig eindejaarsfeest te organiseren. Het event raakte meteen uitverkocht maar helaas gooide corona – wie anders? – toen roet in het eten. Vorig jaar vervoegden Lewis Bekaert (23) en Robbe Himpe (24) het duo. De jonge vrienden leerden elkaar kennen in het uitgaansleven en de horecasector.

Na een geslaagde editie met zo’n 1.300 bezoekers zien ze het dit jaar een pak groter. “Vorig jaar kregen we veel goede reacties op onze organisatie, en op het thema Winter Wonderland. Deze keer pakken we uit met een glinsterend discothema”, klinkt het.

Zevengangenmenu

De supervipformule met een zevengangenmenu is reeds uitverkocht. “Maar voor de andere all-informule kunnen er nog steeds kaarten gekocht worden. “We zitten nu aan ongeveer 1.200 aanwezigen, maar mikken op 1.800 tot 2.000.” Niet enkel de inkleding krijgt een upgrade, ook de line-up oogt bekender dan vorig jaar.

“Naast enkele lokale sterren komt Jeroen Delodder draaien, zijn muziek past perfect bij ons discothema. En om 23.30 uur is het de beurt aan Omdat Het Kan & Average Rob, zij tellen om middernacht samen met alle feestvierders af naar 2024.”

De doelgroep van Nouvelan is 18+. “Ons event blijft een bal, dus qua kledij ligt de nadruk uiteraard op kleedjes en kostuums.”

Aftrap Essevee

Een kaart voor Nouvelan kost tachtig euro. Naast een online ticketverkoop kunnen geïnteresseerden ook kaarten kopen in AD Delhaize Waregem, Café Klauwaert, Bar Caballo, Cottage, Bar Hermanos, Café ’t Oud Gemeentehuis in Deerlijk, studentencafé De Hoeve in Gent en bij Oostrofriet in Oostrozebeke. (LV)

Op 15 december geven de vrienden de aftrap van Zulte Waregem, verder voeren ze reclame via sociale media en via https://www.nouvelanwaregem.be/.