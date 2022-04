Expo ‘Van Steen naar Brons’ in Kasteel Blauwhuis in Izegem

Zaterdag 9 en zondag 10 april is er in Kasteel Blauwhuis telkens in de namiddag de tentoonstelling ‘Van steen naar brons’ met marmeren beelden van Emelgemnaar Piet Duthoit én bronzen beelden van Rudy Duyck. Een unieke expo.

Piet Duthoit is een zestiger die de laatste 20 jaar, na een internationale zakencarrière, fulltime schrijver en beeldhouwer werd. Hij exposeert jaarlijks een zestal keer in binnen- en buitenland.

“Ik werk met marmersoorten uit de hele wereld”, zegt Piet. “Uit Europa, China, Madagascar, India, Zuid-Amerika… Maar ook met oude Belgische marmersoorten zoals Noir de Mazy, Rouge Royal, Bleu Belge, Gris des Ardennes, Rouge de Rance en onze goede oude Belgische Blauwe Hardsteen. In Kasteel Blauwhuis toon ik vooral werk in Belgisch marmer. Werken die ik in de voorbije coronaperiode maakte maar nog niet kon tonen aan het publiek. De expo in Blauwhuis is ook mijn eerste tentoonstelling na corona.”

Het transport van Piet’s beelden is een zware karwei en dat amper voor twee dagen? “Dat is waar. Maar kunstenaars zijn allemaal ‘zotten’, alleen willen sommigen het ook bewijzen…., zeg ik dan!”

Pièce unique

Rudy Duyck, een vroegere marktkramer, volgde de tekenacademie bij Geert Devos en de Kunstacademie Tielt bij Geert Roygens. Ik begon met keramiek en schakelde 20 jaar geleden over op brons”, zegt Rudy. “Ik hou me niet aan opgelegde patronen maar ga mijn eigen weg bij het creëren van mijn beelden.”

“Het begint met een op ware grootte afgewerkt model in was, waarvan dan door een Nederlandse bronsgieter slechts één exemplaar in brons gegoten wordt. Die beelden patineer en polier ik zelf. Ik volgde daarvoor onder andere een cursus polieren bij Frank Bogaert.”

“Elk werk van mijn hand is een pièce unique, een uniek exemplaar, met mijn signatuur en bijgaand certificaat. Grote beelden als dat van een vrouw die naar de hemel staart en als het ware mijmert over wat er op vandaag gebeurt of nog te gebeuren staat, beelden van Dobbermans, allerlei kleinere beelden of voorwerpen die een interieur kunnen opfleuren….”

Piet en Rudy exposeren in Kasteel Blauwhuis zeer gericht. “Dat moet ook als je in amper twee namiddagen zoveel mogelijk geïnteresseerde mensen wil bereiken”, zeggen ze.

“We verstuurden heel wat uitnodigingen, maar uiteraard is iedereen welkom op zaterdag 9 en zondag 10 april, telkens van 14 tot 18 uur in Kasteel Blauwhuis. Er is ook een mogelijkheid om voor die middagen vooraf even te lunchen in het Koetshuis (bestellen op 051 49 10 01).

