Expo over Steense straatnamen in oude molen

De tentoonstelling van de Heemkring ‘t Schorre Steene in het weekend van 11 en 12 november handelt over straatnamen uit de diverse wijken van de vroegere gemeente Stene.

De expo vindt traditioneel plaats in de bekende molen van Stene-dorp aan het Provinciegeleedpad 1. In het verleden koos het bestuur onder meer voor thema’s als de begraafplaatsen, kunst, de twee Wereldoorlogen, bekende figuren van vroeger en nu … Bij de editie 2023 neemt bestuurslid Roland Defever het voortouw. In overleg met het bestuur koos hij voor het thema straatnamen. “Jaarlijks worden straatnamen toegevoegd aan het stratenplan van stad Oostende”, zegt de organisator. “Nieuwe woonkernen, zoals de verkaveling Baanhof tussen de Gistelsesteenweg en de Stuiverstraat, genereren een veelvoud aan nieuwe straatnamen. Enkele jaren geleden besliste de lokale overheid om namen van vrouwen te geven. Eén en ander zorgt ervoor dat inwoners het referentiekader van hun jeugd verliezen. Vanuit deze visie lag een tentoonstelling rond straatnamen voor de hand. Het naslagwerk rond de herkomst van Oostendse straatnamen van oud-voorzitter Daniel Deschacht vormde hierbij een welgekomen leidraad.”

Brochure

“In de tentoonstelling in de molen treft de bezoeker foto’s aan waarbij de toestand van destijds vergeleken wordt met de huidige. Afhankelijk van de beschikbare bronnen keren we 25 jaar, 50 jaar of soms langer terug in de tijd. In de molen hangen ook historische kaarten en plannen met de evolutie van het stratenplan. In de beperkte ruimte van de molen was het niet mogelijk om alles te laten zien. Daarom stelt de heemkring een brochure ter beschikking met bijkomende beelden en veel duiding. Er worden een 30-tal straatnamen besproken uit Stene-Dorp, Stene Hoge Barrière, Nieuwe Koers en Konterdam-Meiboom. De brochure kost 10 euro en is ter beschikking tijdens de openingsuren van de tentoonstelling tussen 10 en 17 uur. Thuislevering vergt 6 euro verzendingskosten. De tentoonstelling zelf is gratis toegankelijk”, aldus nog Roland Defever.

Van naaldje tot straatje Niet zelden verklapt de straatnaam een deel van de geschiedenis van de vroegere gemeente Stene. • De Josef Boelsstraat ligt op de wijk Nieuwe Koers. De naam verwijst naar de burgemeester van Stene tussen 1953 en 1967. • De Torhoutsesteenweg werd aangelegd in 1765–1766. Bedoeling was de verse vis snel aan land te brengen. De aanleg was van groot economisch belang. Enkele vroegere tolhuizen waren ook herbergen. Hoezo files? • De Fresialaan verbindt de Zilverlaan met de Gistelsesteenweg. Oorspronkelijk vormde dit een deel van de Steensestraat, de huidige Zilverlaan. De straat werd aangelegd op het traject van de spoorweg naar Torhout. • De Zandvoordestraat heette rond 1900 de rue Schoordyk. Vanaf de gemeentegrens met Zandvoorde werd dit de Langestraat. Tot op vandaag blijft de Zandvoordestraat de belangrijkste verkeersader van de Konterdam. • De Wateringstraat stond bekend als de Garre. Het steegje lag in het verlengde van de Zandvoorestraat en verdween bij de aanleg van de Ringlaan.

(Bliek Vermeire)