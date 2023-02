Expo over literaire vonken in Meulebeekse Vondelbib: MOSU en Vrijdag publiceerden poëzie in jaren 70 en 80

In de Vondelbib in Meulebeke loopt tot eind februari een tentoonstelling onder de titel ‘Van MOSU tot Vrijdag’, twee tijdschriften die respectievelijk begin de jaren 70 en begin de jaren 80 tot stand kwamen in Meulebeke. “Die hebben de liefde voor poëzie aangewakkerd en mensen tot schrijven aangezet.”

Het was net voor de periode van de autoloze zondagen, in de vroege jaren zeventig, dat de vrienden Lieven Van Parys en Luc Bouckhuyt, die allebei een lerarenopleiding volgden, een idee uitwerkten om met een jongerentijdschrift te beginnen.

“Communicatie had in die periode een totaal andere invulling dan nu. Sociale media en zo, daarvan hadden we nog nooit gehoord, zelfs de computer was toen nog geen gemeengoed”, vertelt Lieven. “Doordat we allebei gebeten waren door de schrijfmicrobe, duurde het niet lang vooraleer de Meulebeekse Onafhankelijke Schrijversunie (MOSU) gestalte kreeg. We kregen snel steun van andere studenten uit onze gemeente: Luc en Aurel Vandewalle, Pierre en Niek Carlier, José Decraene, Jan Derudder, Jean-Pierre Desseyn, Marc Bouckhuyt, Yvette Desmet.”

Dolle Mina’s

“In 1973 werd MOSU boven de doopvont gehouden. We werkten ook mee aan veel culturele activiteiten in de gemeente. Zelf zorgden we voor enkele memorabele organisaties. Ik denk hierbij aan onze diavoorstellingen, die in multiprojectie werden gebracht, altijd met een prangend maatschappelijk thema als leidraad. We schreven ooit een luisterspel, ‘De sprong naar de maan’, dat op de tiende ABN-avond voor een nokvolle zaal werd gebracht. En in 1975, het Jaar van de Vrouw, werden er Dolle Mina’s uit Gent uitgenodigd om hier een voordracht te komen geven.”

MOSU kreeg ook naam en faam door zijn poëziewedstrijden. “Dat leidde soms tot hilarische toestanden. Zo kregen we als reactie op onze poëziekeuze tijdens een ABN-avond waarop wij gedichten van Pablo Neruda brachten, van een toenmalig lid van het schepencollege de opmerking dat ‘niet-kritische groepen niet meer mogen deelnemen eraan.’”

“Met Vrijdag zaten we een klein decennium later op eenzelfde spoor, maar het tijdschrift kwam tot stand in drukkerij Veys en kende een bredere instroom”, vertelt Luc. “Interviews met De Kreuners, Willem Vermandere, Walter Haesaert, Karel Verleyen en talrijke vooraanstaande sportfiguren kwamen uitgebreid aan bod. Dankzij de medewerking van de toenmalige Tieltse bibliothecaris Robert Vanneste werd Vrijdag in de ruime regio verspreid en bekend. De poëzie werd niet vergeten, getuige daarvan was de uitgave van een dichtbundel onder de noemer ‘Op weg naar Omega’. We kunnen gerust stellen dat MOSU en Vrijdag de liefde voor de poëzie bij heel wat mensen hebben aangewakkerd en hen zelfs aan het schrijven hebben gezet.” (LB)