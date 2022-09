Expo over 100 jaar kerk in Houthulst

Precies 100 jaar geleden werd er in Houthulst een nieuwe kerk gebouwd. Om dit te vieren werd er een interessante tentoonstelling georganiseerd. “Het was een titanenwerk maar ontzettend leerzaam en interessant.”

Voorzitter van de kerkraad, Johan Vanassche (64), vertelt: “De oude kerk, de Sint-Jan-de-Doperkerk, werd in 1857 opgericht door de familie Cassiers. De eerste steen van deze kerk is nog altijd bewaard in de huidige, nieuwe kerk, die ondertussen ook al een eeuweling is. Deze oude kerk was heel luxueus ingericht en leek meer op een kleine kathedraal dan op een kerk. Toen deze kerk in 1913 te klein werd, vroeg de kerkraad om een uitbreiding. Die zou er door de verwoesting in 1918 niet komen. De kerk, het klooster van de zusters en het klooster van de frères, werden ernstig beschadigd waardoor een nieuwe kerk moest gebouwd worden. Eugène De Groote was oorlogsvrijwilliger en koninklijk commissaris van de verwoeste gebieden en mede hierdoor werd er snel werk gemaakt van de nieuwe kerk”, vertelt kerkraadvoorzitter Vanassche.

“Architect Viérin uit Brugge kreeg de opdracht een kerk te tekenen en maakte het plan voor een sobere maar heel doordachte kerk. Er hingen in deze kerk drie klokken, waarvan er twee werden meegenomen door de Duitsers. In 1944 wordt Houthulst bevrijd. De Duitsers vluchten halsoverkop en laten heel wat munitie achter. In maart 1945 ontplofte het kamp, wat enorme schade toebracht aan de kerk. In 1956 werden er twee nieuwe klokken geïnstalleerd. De doopkapel werd in 1970 dichtgemetseld voor het plaatsen van de verwarmingsinstallatie.”

Samen met de leden van de kerkraad, priester Dirk Durnez, geschiedkundige en schepen Jeroen Vandromme, vele vrijwilligers en de steun en medewerking van de gemeente Houthulst, werd er in de geschiedenis van Houthulst gegraven met als doel een expo op te zetten. “Het was een titanenwerk maar ontzettend leerzaam en interessant”, verzekert Johan. “Onderweg kwamen we heel wat zaken te weten, en konden we de hand leggen op authentieke documenten en foto’s. Mensen die wisten dat we hieraan bezig waren, stelden zich ook heel behulpzaam op.”

Praktisch

De gratis tentoonstelling is geschikt voor alle leeftijden. Tijdens de tentoonstelling zullen de doopkapel, het oksaal en de sacristie ook te bezoeken zijn. De expo is iedere dag te bezoeken van zondag 18 september om 9 uur tot zondag 16 oktober om 17 uur. Enkel op zondag 18 september en zondag 16 oktober zijn ook het oksaal, de sacristie en de doopkapel te bezoeken. (ACK)