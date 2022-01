Expo Lombardsijdse kunstenaars in Middelkerke is uitgesteld

Wat een kunstfeest moest worden, het laatste weekend van januari, is voor de kunstenaars die zich hadden geëngageerd om deel te nemen aan de kunstexpo in Lombardsijde, een desillusie geworden. Tijdens de vergadering van begin deze week werd immers besloten om de tentoonstelling af te gelasten en te verplaatsen naar een latere datum. De reden voor de afgelasting is niet ver te zoeken, want ook hier speelt de coronapandemie zijn rol.

Geen gezelligheid

“We hadden heel graag georganiseerd” zegt Marie-Claire Mercy, zelf kunstenares, “maar als we de regels willen volgen en ons moeten houden aan de beperkingen, dan kun je wel een expo organiseren, maar er is weinig leuks aan en geen gezelligheid. We gingen zelfs geen drankje kunnen serveren. We hebben daarom in onderling overleg met de organisatoren en de deelnemende kunstenaars besloten om de tentoonstelling uit te stellen tot halfweg het jaar. De tentoonstelling zal nu plaatsvinden op zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022 in De Zeekameel in Lombardsijde. Het is spijtig maar we staan niet alleen, heel wat mensen moeten dezer dagen evenementen en tentoonstellingen uitstellen.”

Vanuit de kunstenaarshoek was er ook deze keer heel wat belangstelling om deel te nemen aan de tentoonstelling. Zo’n 15 kunstenaars uit Lombardsijde waren al volop in de weer met het voorbereiden van hun werken. Bij de eerste tentoonstelling kregen de organisatoren 300 mensen over de vloer. Het thema ‘Lombardsijde’, dat voorzien was voor de expo, blijft behouden en alle hoop is nu gevestigd op 18 en 19 juni 2022.

(PBM)