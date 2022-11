Expo La Danse, “een reeks studies op papier van een dansende”

Nog tot en met donderdag 1 december ontvangt kunstenaar Els Verfaillie je in Studio MMIX (Lange Steenstraat 13A) voor haar expositie ‘La Danse’. Zij bestudeerde zichzelf al dansend en legde bepaalde houdingen vast op papier met oliepastel en acrylverf.

“Net zoals velen laat ik me ook te vaak meeslepen door een esthetisch pseudobeeld, terwijl mijn lichaam gewoon een lichaam is. Dat beweeglijk is, me overal naartoe wandelt, tactiel is, begeerd wordt, signalen geeft en danst. Dus ging ik die opnieuw onderzoeken”, vertelt Els.

Haar studie van beweging, La Danse, is een acceptatie van ‘we zijn, we bestaan’. Volgens Els ligt de essentie zo ver bedolven onder waanideeën en torenhoge constructies dat we ons lichaam zelden beleven. “Ik werk graag rond mensen, maar het was vreemd om mezelf te bestuderen. Ik word er soms heel onverschillig, dan weer diep emotioneel door. Dus dacht ik, wat als ik dat gevoel eens zou analyseren? Waarschijnlijk zou het dan uitmonden in trotsheid op mezelf. Dit ben ik. Dit is mijn huis. Dit is mijn lichaam en ik voel wat het kan. Terug naar wat het is, wat iedereen is.”

De expo is op weekdagen te bezichtigen tussen 14u en 17u en in het weekend tussen 11u en 15u.