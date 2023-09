Expo in WZC in Zilvervogel focust op actieve senioren: “Tonen wat wél nog kan”

In woonzorgcentrum Zilvervogel loopt van 19 september tot 17 oktober een bijzondere fototentoonstelling. Voor ‘Zie wie ik ben en wat ik kan’ fotografeerde dorpsfotograaf Marc Samyn de rusthuisbewoners tijdens hun dagdagelijkse activiteiten.

“Op donderdag 21 september is het Werelddag Dementie. Het thema dit jaar is ‘Samen aan tafel’. “Maar in ons woonzorgcentrum hebben we dat thema opengetrokken naar ‘samen leven’”, zegt Katrien Vanneste, ergotherapeut en referentiepersoon dementie. “Elke bewoner hier heeft zijn verhaal en zijn beperkingen. Met de fototentoonstelling ‘Zie wie ik ben en wat ik kan’ willen we echter tonen wat onze mensen wél nog kunnen. Want samen vullen ze elkaar aan en kunnen ze nog heel veel. We leven samen en zorgen voor elkaar.”

Pasfoto’s

Dorpsfotograaf Marc Samyn werd gevraagd om de foto’s te maken. “Ik ben fier en blij dat ik dit mag doen. Ik kom regelmatig in het rusthuis om pasfoto’s te maken. Ik ken hier veel mensen, en veel mensen kennen mij. Ik kon dan ook het aangename aan het nuttige koppelen. Ik ben hier erg veel geweest om foto’s te schieten. Op den duur vroegen ze me of ik hier ook verbleef. Het zijn geen portretfoto’s geworden, maar wel foto’s terwijl de mensen actief bezig zijn. Uit honderden foto’s werd een selectie gemaakt.”

Het resultaat is een reeks foto’s van de bewoners tijdens het eten, terwijl ze zich amuseren tijdens activiteiten, net voor ze de bus opstappen…

Rode draad

Kunstenares Moraine Holvoet, amateur-kunstenaar Patrick Vandenheede en bloemenkunstenares Lut Verkinderen, die ook kinesiste is in het wzc, hielpen mee de tentoonstelling vorm te geven. De rode draad, die letterlijk doorheen de tentoonstelling loopt, werd gehaakt door de bewoners van het woonzorgcentrum.

De fototentoonstelling in wzc Zilvervogel loopt van 19 september tot 17 oktober en kan van 14.30 tot 17 uur bezocht worden.