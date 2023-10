Expo Homo Ludens in Site 25

Twee weekends lang loopt in Site 25, de projectruimte voor moderne kunst aan de Smisseweg 25 in Doomkerke, de kunsttentoonstelling Homo Ludens. Vertaald: de spelende mens.

“De opening van de expo is op vrijdag 6 oktober om 19 uur met twee artiesten. Bruggeling Bart Vinckier creëert schilderijen in olieverf en acryl. Zijn abstracte doeken zijn gelaagd geschilderd en afgewerkt met fragiele details. Sara Plantevève Castryck uit Gent werkt met tapijten, stof en keramiek”, aldus Petja Gekiere van Site 25. De expo is te bezoeken op 7, 8, 14 en 15 oktober van 14 tot 18 uur. Info via www.site25.be. (RV/gf)