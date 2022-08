Expo archeologische vondsten tijdens Wielsbeekse Feesten: “Heel wat unieke stukken”

Op 2, 3 en 4 september vinden de Wielsbeekse Feesten plaats. Hoog tijd om de archeologische vondsten uit Wielsbeke tentoon te stellen, dachten de gemeente, de Juliaan Claerhout-kring en de werkgroep erfgoed. “Een ideaal moment om de eeuwenoude voorwerpen eens aan het publiek te tonen”, klinkt het.

Op drie sites in de gemeente zijn de voorbije jaren archeologische opgravingen gedaan. Op de site Lobeek, aan de Vaartstraat en op de huidige site Agristo werden voorwerpen gevonden van in de Steentijd, IJzertijd, de Romeinse Oudheid en de Middeleeuwen. “We hebben ongeveer 20 artefacten zoals kruiken, potjes en urnen. Uit een privécollectie konden we ook een in Wielsbeke gevonden uit silex gepolijste bijl bemachtigen. Dat toont aan dat er in Wielsbeke al vroeg menselijk leven was, waarschijnlijk door de Leie. Die verschafte de eerste nomaden drinkwater en ze bewogen zich erop voort”, vertellen Istvan De Blanck en Monique Claerhout van de heemkundige kring.

Die voorwerpen liggen al even veilig opgeborgen in het gemeentearchief. Dat gebeurt onder de juiste omstandigheden, want de voorwerpen zijn heel broos. Van het schepencollege kwam de vraag om de voorwerpen toch eens aan de Wielsbekenaar te tonen. De Juliaan Claerhout-kring, de werkgroep erfgoed en de cultuurdienst zetten er hun schouders onder. “Van 3 tot en met 11 september stellen we de artefacten tentoon in Bibox. Op 3 september nodigen we archeoloog Johan Hoorne uit voor een lezing. Op zondag 4 september organiseren we een 10 kilometerlange fietszoektocht langs de drie archeologische sites in Wielsbeke. De tentoonstelling en fietstocht vinden plaats onder de naam ‘Speuren naar sporen’”, legt John Moerman van de erfgoedwerkgroep uit.

De fietszoektocht gaat langs drie archeologische sites

Tijdens die zoektocht die start aan Bibox ontvangt de gemeente twee re-enactmentgroepen die de IJzertijd en de Middeleeuwen zullen voorstellen. Daarnaast zal artieste Sonja Mazereel zorgen voor streetart op de site Lobeek en brengt de groep Ultrea Middeleeuwse muziek. Op de site Agristo zal archeoloog Jeroen Vandenborre een woordje uitleg verschaffen. Tot slot zorg Agristo voor recompositietekenen van de site Agristo en de site Lobeek.

“De interactieve fietstocht zal de unieke vondsten echt tot leven wekken tijdens de Wielsbeekse Feesten. De activiteiten zijn inhoudelijk sterk en heel toegankelijk, dus ze passen perfect in het feestweekend”, vindt schepen van Cultuur Daisy Haydon (CD&V).

Open Monumentendag

Op zondag 11 september vindt Open Monumentendag plaats. Tot die dag blijft de tentoonstelling open. “Tijdens die week zullen de derdegraadsklassen van de Wielsbeekse scholen de voorwerpen komen bezichtigen. En op de slotdag ontvangen we archeoloog Kylian Verhaevert voor een lezing.”

De verschillende meewerkende partijen kiezen dus voor een grootse aanpak. “Voor de Wielsbekenaar kan deze tentoonstelling en de fietstocht een echte verrijking betekenen over zijn eigen gemeente”, besluit de schepen. (NV)