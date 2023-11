Evocatie op vijfde kerstmarkt in Heule

Op vrijdag 15 december wordt de ‘Nostalgische Kerstmarkt’ voor de vijfde keer georganiseerd. Het Huisje van de Kerstman kreeg een flinke opknapbeurt. Ook goochelaar Tom komt langs.

Het organisatiecomité bestaande uit Trui en Luc Albers-Ketelers, Jean Pierre Gheysens, Koen en Vero Dekijvere-Dierickxvisschers, Frank en Linda Lefevre-Dewitte en Dirk Hemeryck presenteert op vrijdag 15 december de vijfde Nostalgische Kerstmarkt. De kerstmarkt op de Watermolenwal heeft iets magisch, nostalgisch. Deze unieke locatie straalt sfeer en gezelligheid uit. Liefst 27 standhouders nemen deel met voor ieder wils wat.

“Het Huisje van de Kerstman kreeg een flinke opknapbeurt deze zomer, het werd weer in de olie gezet en kreeg een nieuw dak, zodat wij de Kerstman kunnen ontvangen in een gezellig huisje. We krijgen bezoek van de minikerstfanfare met arrenslee. Goochelaar Tom komt ook langs”, vertelt Linda Dewitte van het feestcomité.

Om 18, 19 en 20 uur brengt het 6de leerjaar van VBS De Watermolen een kerstvocatie in het kerkje. Grootouders kunnen al in de namiddag wat kerstgebeuren opsnuiven in OC Het Molenheem.

Goede doelen

De opbrengst van deze kerstmarkt gaat zoals elk jaar opnieuw naar goede doelen. “We zetten ons dit jaar in voor De Kindervriend Rollegem, die grote kosten heeft aan het therapeutisch zwembad voor hun kinderen. Daarnaast krijgen het 6de leerjaar – voor hun Vredetocht in Ieper –, Chiro Tsjoef en Time For Lyme een financieel ruggensteuntje voor de hulp die zij bieden bij dit evenement. Alle 80-plussers en zieken krijgen een pakje koeken aangeboden door ons team bij de kerstgave”, zegt Linda.

Zorg en therapie

Lyme is beter bekend als de ziekte overgedragen door teken. Het is een niet-erkende chronische aandoening. De Kindervriend biedt een gevarieerde, kwaliteitsvolle zorg, onderwijs en therapie aan kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezin.

De organisatoren danken de 85 sponsors, de vrijwilligers en alle bewoners in het straatje voor hun geduld en medewerking. “Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn. Ze zijn voor ons van onschatbare waarde”, besluit Linda.

(Kurt De Schuytener)

Info: 0477 20 15 88