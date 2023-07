Evenementenplein opnieuw place to be in zomer in Oostkamp: “Verenigingen in de kijker zetten”

De gemeente en de Oostkampse verenigingen zijn opnieuw klaar voor een bruisende zomer. Het evenementenplein achter OostCampus werd voor het tweede jaar op rij omgetoverd tot een sfeervolle en gezellige ontmoetingsplek met een strand, circustent, zomerbar en podium.

Nog tot en met zondag 16 juli staat er bijna dagelijks iets op het programma. Een bonte mix van activiteiten voor jong en oud. Ruim drie weken sfeer en gezelligheid, dat is het doel van het evenementenplein.

Duwtje in de rug

Vorig jaar ontstond het idee om de verenigingen in de nasleep van de coronacrisis een duwtje in de rug te geven door op een centrale plek in de gemeente een evenementenplein in te richten.

Door het succes en de goesting van verenigingen om er ook dit jaar weer hun schouders onder te zetten, zorgt de gemeente opnieuw voor een ingericht evenementenplein. De gemeente organiseert zelf ook een aantal activiteiten.

Twintig verenigingen

Meer dan 20 verenigingen grepen de unieke kans om het evenementenplein gratis af te huren. Door er een activiteit of evenement voor het grote publiek te organiseren, kunnen verenigingen hun werking in de kijker zetten en nieuwe leden aantrekken.

De activiteiten zijn niet enkel voor leden toegankelijk, maar voor alle inwoners en bezoekers van Oostkamp. De activiteiten zijn ook gratis. Het aanbod van activiteiten en evenementen op het plein is gevarieerd.

Ontmoeting

“We zijn trots op het enthousiasme van zoveel verenigingen om er dit jaar opnieuw een mooi programma van te maken. Inwoners verbinden en op een gezellige manier ontmoeting creëren staan hierbij centraal. Met de organisatie van het evenementenplein slaan we twee vliegen in één klap: we zorgen voor een sfeervolle plek waar onze inwoners graag samenkomen en zetten tegelijkertijd onze verenigingen in de kijker. Een mooie start van de zomer van 2023!” aldus burgemeester Jan de Keyser. (GST)