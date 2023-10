Even verpozen doe je in WONDER’BAR’ in de kapel van LOF: “Tussen de zwevende elementen kan je genieten van een drankje”

Tijdens WONDER word je in de kapel van LOF verrast door een installatie met een Harry Potter-gehalte. In de sfeervolle setting is deze keer de hoofdrol weggelegd voor licht in dialoog met zwevende elementen.

“Een knipoog naar oude gebruiken die plaats maken voor de creatieve energie die hier binnenwaait”, zegt kunstenaar Lien Vanden Broecke. “Of gewoon de wereld op zijn kop. Waar niets is zoals het hoort te zijn.”

WONDER’BAR’ is de ideale plek waar je op je wandeling ook even kan verpozen en genieten van een verfrissend drankje of koffie. Let op de leuning van de stoel, daar staat een opdracht op. “Ik hou van interactieve kunst. Ga zitten en ontwerp een glas volgens de aanwijzing op een bierkaartje. Je maakt meteen deze artistieke WONDER’BAR’ compleet met jouw werk aan de muur.”

WONDER’BAR’ op de Loof-site is open van donderdag tot zondag, van 10 tot 18 uur of op afspraak. De ingang bevindt zich in Doorniksewijk 144, via de Loofstraat of Wolvenstraat 1.