Europafeesten in Tielt zijn opnieuw een schot in de roos met 80.000 bezoekers

Tielt heeft er een geslaagd feestweekend op zitten. De Europafeesten lokten de voorbije drie dagen opnieuw om en bij de tachtigduizend mensen naar het stadscentrum.

Bart Gunst van de dienst Evenementen blikt tevreden terug op de feesten. “We hebben er een warme, maar zeer geslaagde editie zonder grote incidenten op zitten”, zegt hij. “Vrijdagochtend om 7 uur stonden er al fans van Pommelien Thijs klaar aan het Marktpodium, terwijl ze maar om 20 uur zou optreden.”

“De opkomst ’s avonds was dan ook immens. Ongeveer zevenduizend mensen genoten van haar concert. Ook in de centrumstraten was het gezellig druk. Zaterdag kwam alles door de hitte iets trager op gang, maar was er ook nog wel belangstelling voor de optredens van onze Tieltse Weireldverbeteroars en Milow.”

Beetje regen

“Zondag kregen we een beetje regen, maar konden we finaal toch mooi afsluiten met een kindernamiddag en Raymond van het Groenewoud. Ik schat dat we net als vorig jaar ongeveer 80.000 mensen in ons centrum op bezoek hebben gehad. Een aantal waar we alleen maar tevreden mee kunnen zijn. Voor mij is dit een droom van een afscheid. Ik heb zestien jaar alles mee in goede banen geleid, maar geef voortaan de fakkel door aan opvolger Koenraad Dekens.”

Rustig

Cafés moesten dit jaar hun deuren om 5 uur ’s ochtends sluiten en ook dat viel in goede aarde. “Voor de politie was het een van de rustigste edities in jaren, met weinig tot geen incidenten. Ze waren ook met meer aanwezig in het straatbeeld, wat door de mensen duidelijk geapprecieerd werd. Dat sluitingsuur wordt dus wellicht een blijver.”

Lieze Baert van Café Den Arend beaamt. “We hebben er gezellige en sfeervolle feesten op zitten. We konden mee genieten van de sfeer op de markt en onze nieuwe opstelling wierp zijn vruchten af. Het sluitingsuur werd door klanten ook goed opgevolgd.”

Dreef-festival

Ook het Dreef-festival in de Patersdreef heeft er een topeditie op zitten. “We konden gelukkig gebruik maken van enkele strategisch geplaatste bomen voor schaduw of om te schuilen voor regen”, zeggen bestuursleden Tim Boone en Thomas Vandenhouweele.

“Vrijdag kregen we vooral dertigers voor onze punk en rock over de vloer, zaterdag was er jonger volk voor wat hiphop en low-fi. We blijven inzetten op goed, maar onbekend talent en dat werpt zijn vruchten af. Naar volgend jaar toe hopen we wel dat de stad werk maakt van een structureel plan rond herbruikbare bekers, maar voor de rest verliep alles perfect.”