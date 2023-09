Ettelgem Kermis pakt komend weekend uit met stunt van formaat

Zondag 24 september is een feestdag voor de Oudenburgse deelgemeente. Op het Essenthoplein wordt een Beestige Kermis gevierd met heel wat randanimatie, maar vooral de onthulling van het huisdier van de reus Athilo. De reus op zijn velo werd tijdens de kermis van 2015 aan de Ettelgemnaars voorgesteld en is sindsdien altijd aanwezig op de vierde zondag van september.

In Ettelgem gaan ze geen stunt uit de weg. De werkgroep maakte al een raket, de reus Athilo, en de mobiel van de Flintstones, die ze in 2019 inreden in het dorp op kermiszondag. Na vier jaar wagen de leden van Werkgroep Kern Ettelgem zich aan een nieuwe stunt: maanden werkten ze aan een huisdier voor Athilo.

“We verklappen nog niet welk dier het is, maar kunnen zeggen dat we inspiratie vonden bij de Flintstones.” Het huisdier is behoorlijk groot: 5,80 meter lang, 1,80 meter breed en 3,50 meter hoog . “Het dier moet in proportie zijn met onze reus, hé”, lacht Daniel Vanmullem, die nog meegeeft dat je er kan instappen en meerijden.

Wie nieuwsgierig is naar het huisdier van Athilo, moet zeker op zondag 24 september naar het marktplein van Ettelgem komen, want dan wordt het dier om 14.30 uur onthuld.

Het kermisgebeuren gaat om 13.30 uur van start met kermiskramen, springkastelen, kindergrime, een pop-upbar, oliebollen en optredens van Allie and the Roosters en van dansgroep Syk YC.