Etentje met Vlaamse klassiekers en sfeermuziek

Het vernieuwde bestuur van Curieus Lauwe Rekkem, dat op 1 mei zijn intrede deed, zet met een etentje in het kader van de ‘Week van de smaak’ de traditie van hun voorgangers verder.

“We vonden dat altijd al een mooi initiatief en wilden die traditie in stand houden. In het verleden waren er elk jaar andere thema-avonden. Zo herinner ik me Griekse, Italiaanse, Spaanse, Ierse en Franse avonden, maar wij starten bij het beginpunt en kozen voor Vlaamse klassiekers, precies wat men tien jaar geleden tijdens de eerste editie ook aanbood aan de aanwezigen. Met Vlaamse klassiekers bedoelen we onder andere tomatensoep met balletjes, tomaat-garnaal, vol-au-vent met frietjes, kalkoenstoofvlees, appelmoes, en een Vlaamse getint dessert. En als we spreken van Vlaamse klassiekers, dan mag Vlaamse sfeermuziek niet ontbreken, dit om de ambiance te verzekeren. We hebben ook nog een extraatje, we hebben nog een verrassingsact in de wachtkamer zitten. Er zal namelijk een Vlaamse zanger komen optreden. De naam houden we uiteraard geheim, want anders valt het verrassingselement weg”, aldus spreekbuis Anneke Bucket.

Praktisch

Datum van afspraak is zaterdag 19 november om 18.30 uur in zaal Astoria, Hospitaalstraat 67 in Lauwe. Kaarten kunnen verkregen worden in café Astoria of bij Anneke Bucket op 0476 35 79 33, en dit tegen de prijs van 30 euro per persoon. Enkel na betaling is men ingeschreven. (WO)