Erotische kunst levert inspiratie voor podcast: Maaike duikt in bijzonder verhaal van kunstenares Liliane Vertessen

In aanloop naar huiskamerfestival Chambres d’O blikken we elke week vooruit naar een voorstelling. Deze week spreken we met beeldend kunstenares Maaike Leyn (47), die tijdens het festival een tipje van de sluier licht van de podcast die ze aan het maken is over kunstenares Liliane Vertessen. Dat doet ze in haar eigen woning aan de Sportstraat. Of hoe een opmerkelijke installatie op zolder soms tot onverwachte gebeurtenissen kan leiden.

Begin jaren ‘80 nodigden de schoonouders van Maaike Leyn de Limburgse kunstenares Liliane Vertessen uit bij hen thuis om er een erotische kamer te installeren met riemen, neons en erotische foto’s. Alleen de familievrienden kregen het werk te zien, en later belandde het op zolder. Veertig jaar later haalde Maaike het werk van zolder omdat de familie niet echt wist wat ze ermee moesten doen. “Mijn vriend vroeg zich af wat wij daarmee moesten aanvangen en het was zeker niet de bedoeling om zelf een erotische kamer in te richten”, lacht Maaike.

“Anderhalf jaar geleden is het werk hier toegekomen. Omdat ik zelf vaak naar podcasts luister en er zelf eens eentje wilde maken, leek het werk van Liliane Vertessen me een interessant onderwerp. Ik wilde graag uitzoeken wie die kunstenares eigenlijk is. Ik heb eerst een opleiding gevolgd om podcasts te leren maken. Ik heb de eerste twee afleveringen gemaakt en ik werk het nu verder uit met ondersteuning van cultuurcentrum De Grote Post”, vertelt Maaike.

Hypocriete tijd

Het idee leidde Maaike niet enkel tot bij Liliane zelf, maar ze praatte ook met mensen die recent een werk van Liliane hebben gekocht en met haar eigen schoonmoeder. “In het begin durfde ik Liliane niet te veel lastigvallen. Het is nochtans een heel sympathieke vrouw, maar het is vreemd om te gaan peuteren in het verleden van iemand. Het is wel echt een bijzonder iemand”, vertelt Maaike. Liliane Vertessen maakte erotische foto’s van zichzelf in verschillende poses en verwerkte deze foto’s in multimediale installaties. Daar wordt nu niet meer van opgekeken, maar dat was 30 jaar wel anders.

“De jaren 80 was een hypocriete tijd. De vrouw van de toenmalige directeur van Mu.ZEE vertelt in de podcast dat de directeur destijds geen werk van Delvaux mocht aankopen omdat er bloot op stond. Liliane vertelde zelf ook dat als ze tentoonstelde in haar eigen gemeente, de vrouwen posters van de muur trokken. Dat werd echt niet aanvaard. Maar Liliane deed gewoon wat ze wilde doen en vond dat mensen daar niets over te zeggen hadden. Dat is nog altijd een relevant thema. Liliane kwam immers uit een arbeidersgezin, waar er heel hard moest gewerkt worden. Ze moest ook zelf veel bijdragen aan het gezin en er werd van haar verwacht dat ze een goede huisvrouw ging worden.”

Schoonfamilie

De schoonfamilie van Maaike werkte ook zelf mee aan de podcast. “De papa van mijn vriend, die het werk liet installeren, is ondertussen overleden, maar mijn schoonmama leeft nog. Ze heeft ook meegewerkt aan de podcast en vertelt over hoe ze dat werk en de kunstenares leerden kennen. De broer en zus van mijn vriend vonden het destijds maar raar wat hun ouders lieten installeren. Zij waren toen al tieners. Mijn vriend was ongeveer twaalf jaar en liet het soms wel aan vriendjes tonen. Die vonden het natuurlijk spannend”, lacht Maaike.

Tijdens Chambres d’O laat Maaike nieuwe stukken van haar podcast horen. Ze vertelt ook over het ontstaan van het verhaal. Ze ontvangt het publiek in haar eigen woning in de Sportstraat. Ze verhuisde acht jaar geleden vanuit Gent naar Oostende, maar is afkomstig uit Kortemark. “De voorbije jaren stelden we onze woning ook telkens open voor een voorstelling, maar dit is de eerste keer dat de mensen voor mij komen. Het is wel spannend, want normaal gezien beluister je een podcast alleen en nu zie ik meteen hoe de mensen reageren. De mensen die aan bod komen, zullen ook langskomen, dus het wordt zeker een speciale ervaring om te zien wat ze ervan vinden.”

Werk nog niet te zien

Het werk zelf zullen mensen nog niet kunnen ontdekken tijdens het huiskamerfestival. “Het werk wordt in mei in Mu.ZEE tentoongesteld”, legt Maaike uit. “Ik zal het hier niet tonen omdat we het niet kunnen tonen zoals het moet. Oorspronkelijk was het echt een donkere kamer met de neonlichten en de erotische foto’s van Liliane. Ik wil ergens ook de spanning bewaren van hoe het eruit ziet en dat zullen de bezoekers dus nog kunnen ontdekken in Mu.ZEE.”

Lilian-eum Het Lilian-eum van Maaike Leyn kan je op zaterdag 4 februari om 11 en om 19 uur bijwonen in de Sportstraat 16. Ze zal er nieuwe stukken uit haar podcast laten horen aan het publiek en projecteert tegelijkertijd ook de tekst. Ze zal er ook een tussentijds relaas brengen van het onderzoek. Er staan al twee afleveringen van de podcast online voor wie benieuwd is naar het verhaal. De bedoeling van Maaike is om uit te komen bij een zevental afleveringen. Ze krijgt technische ondersteuning van De Grote Post bij de uitwerking van haar podcast. Wie meer wil horen, is welkom op zaterdag 4 februari. Een ticket kost 8 euro en de voorstelling duurt 80 minuten. Tickets bestellen kan via https://chambresdohuiskamerfestival.be.

