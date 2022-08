Ereburger blikvanger op Flower Bicycle Tour in Wervik

De allereerste editie van de Houten Molenfeeste dit weekend in de Klijtbosstraat in Wervik begon zaterdagvoormiddag met een Flower Bicycle Tour met versierde fietsen. De opkomst met slecht vier deelnemers viel tegen. Heel opmerkelijk was alvast de aanwezigheid van ereburger Josiane Vanhuyse met haar versierde fiets.

De gewezen postbode kroonde zich in 1985 in Lummen tot Belgisch kampioene op de weg. Dat jaar was ze ook de eerste landgenote die in Nancy een rit in de Tour de France won. “Ik ben van de partij op vraag van organisator Luc Deraedt”, vertelt ze. “Dorine is de partner van mijn neef Rusty Debergh. Ze zorgde voor twee bloemenmanden en die werden gevuld in de winkel Pluk in de Komenstraat.”

“Gelukkig kon ik dus rekenen op hulp. Ik vind dit alvast een chique initiatief. Alles met bloemen vind ik mooi. Ik heb twee fietsen en ben hier met mijn fiets van het merk Norta die ik altijd gebruik bij droog weer.”

Papieren bloemen

Fleur Danhieux (7) was van de partij met haar papa Minne en mama Celine Roose. “We wonen in de Oude Beselarestraat”, vertelt Celine. “De fiets van Fleur is versierd met allemaal papieren bloemen. Na de werkuren zijn we daar toch een paar dagen mee bezig geweest. Het initiatief voor zo’n fietstocht vind ik zeer plezant voor de kinderen. Het is tegelijk sportief en creatief zijn. Voor de kinderen is het een kans om te pronken met hun fiets.”

Ook Iza Claeys (10) uit de Christuslaan en Axelle Delmotte (8) uit de Oude Beselarestraat waren er met hun mama bij.

Uiteraard hadden de organisatoren meer verwacht dan vier deelnemers. “Alle begin is natuurlijk moeilijk”, zegt Luc Deraedt. “Naar volgend jaar toe gaan we opbouwen. De fietsen zijn mooi versierd en dat doet deugd. Misschien moeten we kiezen voor een ander moment in het feestweekend.”

Tegen de omheining rond de houten Kruisemolen stonden nog twee fietsen. “De herenfiets is van mij en die kinderfiets werd hier geplaatst uit sympathie door Sonia Bonnier”, vertelt Luc Deraedt.

De drie meisjes kregen allemaal een beker en een diploma van de organisatoren.

(Erik De Block)