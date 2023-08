Ere-schepen Tom Germonpré wandelt 100 km Dodentocht: “We hebben sterke benen”

Tom Germonpré (50), huidig gemeenteraadslid en gewezen schepen voor SP.A (nu Vooruit) gedurende drie legislaturen (2001-2019) in Oostende verantwoordelijk voor informatica, energie en burgerlijke stand, gaat vrijdag de sportieve uitdaging aan om deel te nemen aan de befaamde Dodentocht in Bornem, een uitputtingsslag van 100 km. Is hij klaar voor deze uitdaging?

“Tien jaar geleden heb ik eens deelgenomen aan de 100 km van de Oxfam Trail Walk in de Hoge Venen en ik heb dat overleefd”, vertelt Tom Germonpré, die werkt voor FOD Dienst Marien Milieu, waar maatregelen genomen worden om de natuurlijke biodiversiteit van de Noordzee te behouden, te ondersteunen en te beschermen. “Dankzij een goede voorbereiding was ik na enkele dagen weer fit, na die toch wel intensieve activiteit. Ik heb ook, in 2018, na amper zes trainingen met een koersfiets, de 250 km van de Ronde van Vlaanderen voor recreatieven uitgereden. Ik weet van mezelf dat ik over een stel sterke benen beschik, die tegen veel bestand zijn. Mijn vriendin, Wanda Vandekerkhof (32), is stuyfplekhouder of doe-architect in De Klisse, zoals ze haar job zelf benoemt, en zij is wel een wandelfanate. Samen trekken we er regelmatig op uit voor een flinke wandeling van meer dan 30 km. Eén van haar dromen is om ooit eens deel te nemen aan de Dodentocht van Bornem, vooral voor de beleving en er de sfeer op te snuiven. Ik heb me bereid verklaard om dit jaar, op vrijdag 11 augustus, met start om 21 uur, samen met haar die uitdaging aan te gaan. Het wordt een avontuur dat we samen willen delen en beleven!”

Niet plooien

Door de drukke beroepsbezigheden, is de voorbereiding op die stunt ver van ideaal is geweest. “Toch vertrekken we met veel vertrouwen om de finish te halen”, zegt Tom met klem. “Op karakter zal het zeker lukken, we zullen niet plooien. Ik schat dat we de klus kunnen klaren in 22 uren. Indien we de streep niet halen, zal dat door één of andere blessure of tegenslag zijn, maar er zal veel moeten gebeuren om ons effectief te doen ‘stoppen’ en ervoor te zorgen dat we niet meer ‘vooruit’ gaan, zeker tot aan de streep!”