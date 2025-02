“Er zijn gesprekken gaande met een paar heel grote artiesten”: Land of Love start woensdag online ticketverkoop

De fans van Land of Love zetten zich maar beter schrap. Het festival is op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus aan zijn achtste editie toe en op woensdag 26 februari om 18 uur gaat de online ticketverkoop van start. Met early bird-prijzen van 49 euro voor de zaterdag en 59 euro voor een combiticket.

In de weken en maanden daarna stijgt de prijs gradueel, dus hoe eerder je een kaartje koopt, hoe goedkoper dat is. Een apart vrijdagticket kost 25 euro, een vipkaart 150 euro. Kamperen kan voor 25 euro van de vrijdag tot de zondagmiddag. Voor een parkingticket, verplicht vooraf aan te kopen, betaal je 10 euro.

Vier natuurelementen

Land of Love strijkt weer neer op de grote weide aan de Steenveldstraat. De organisatoren houden vast aan de vertrouwde formule: een preparty op vrijdag en een volle festivaldag op zaterdag met vijf podia die zowat alle muziekgenres serveren. Vorig jaar hing er bij momenten regen in de lucht, maar voor 2025 wordt er op de terugkeer van de zon gehoopt. De muziek wordt vooral door dj’s gedraaid, al treden er ook bands op. Het entertainment en de oogstrelende decors krijgen de festivalgangers er gratis bovenop.

Het thema luidt dit keer Synergy of the Elements. “Telkens weer spelen de vier natuurelementen aarde, water, lucht en vuur een belangrijke rol op ons festival”, zegt Frederick Muys namens de organisatoren. “Dit jaar laten we die elementen samensmelten tot één geheel. Wat dat precies betekent, zal op onze imposante Main Stage te zien zijn. We maken er een punt van eer van om een podium op te bouwen dat tot de verbeelding spreekt. Dat zal voor de achtste editie niet anders zijn.”

Graag 10.000 bezoekers

Er wordt een mooie line-up beloofd, maar de namen van de zowat 50 optredende dj’s en bands worden nog even geheim gehouden. “Er zijn gesprekken gaande met een paar heel grote artiesten”, vervolgt Frederick. “Voorts zullen enkele oude bekenden weer opduiken en zal er heel wat jong talent te ontdekken vallen.”

“We hopen over de twee festivaldagen opnieuw 10.000 bezoekers te mogen verwelkomen. Om alles in goede banen te leiden, hebben we heel wat medewerkers nodig. Nieuwe gezichten welkom!” (JS)

Tickets: www.landoflove.be