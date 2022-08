Enkele opvallende locaties te bezoeken in Brugge tijdens Open Monumentenweekend met als thema ‘duurzaamheid’

Duurzaamheid is het thema van het Open Monumentenweekend dat in Brugge op zaterdag 10 en zondag 11 september plaatsvindt. Net als bij de vorige edities is er opnieuw een gevarieerde mix aan bezoeken en activiteiten.

In tegenstelling met Vlaanderen die voor de 34ste keer een Open Monumentendag organiseert, kiest Brugge voor de 25ste keer voor een volwaardig Open Monumentenweekend (OMD). “Dit keer is gekozen voor locaties die voor de allereerste keer te bezoeken zijn of volop in restauratie staan”, zegt Franky Demon, schepen voor Monumentenzorg. “Het Europese jaarthema van OMD is duurzaamheid, iets wat in Brugge al lang in de erfgoedsector is ingeburgerd en steeds meer aan belang wint.”

“Onze werelderfgoedstad is het aan zichzelf verplicht om mee te zijn met de grote maatschappelijke evoluties zoals klimaat-adaptatie en energietransitie”, aldus de schepen. “Belangrijk zijn de technische ingrepen zoals isolatie en alternatieve energie die erfgoedpanden duurzamer moeten maken.”

Voor het eerst te bezoeken

Enkele opvallende locaties zijn dit keer voor het eerst te bezoeken. Er is het voormalige passantenhuis Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth of Magdalenagasthuis dat door de stad wordt gerestaureerd en nadien door het Sint-Andreasinstituut zal worden gebruikt.

Nieuw is ook de bunker passieve luchtbescherming aan de Gentpoortvest, een geheime provinciale commandopost van net vóór de Tweede Wereldoorlog die onder de Brugse vesten verstopt zit. Een parel van technisch erfgoed is de voormalige tramstelplaats van de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen op het Gaston Roelandtsplein in hartje Assebroek.

Aan de Maria van Bourgondiëlaan in Christus Koning zwaait Huis Billiet de deuren open. Liefhebbers van modernistische architectuur moeten hier zeker binnenspringen in dit ontwerp van de Brugse architect Huib Hoste.

Voor enkele opmerkelijke randactiviteiten moet worden gereserveerd. Dat geldt voor een lezing over hoe om te gaan met historisch vlak glas. Er is een toonmoment over de onderhoudswerken in de Sint-Annakerk met een kuisende koster aan het werk.

Landschapswandeling

Er is ook een landschapswandeling rond Lissewege met activiteiten voor jong en oud. In de onmiddellijke buurt aan de Stationsweg 28 kan De Goudblomme worden bezocht, een historische hoeve in een beschermd dorpsgezicht die vroeger eigendom was van de abdij Ter Doest. Aan die hoeve is ook het bedrijf Aardig Gedacht gevestigd, een firma gespecialiseerd in eco-esthetisch bouwen en restaureren met leem, kalk, kalkhennep, kalkglaspleister, stucco, kalkpleister en leempleister.

Net als de vorige jaren is er ook dit keer een uitgebreide en rijkelijk geïllustreerde brochure met historische en actuele informatie over de geselecteerde sites en activiteiten. De brochure is verkrijgbaar bij In&Uit (Concertgebouw) voor de prijs van 3 euro. (Chris Weymeis)