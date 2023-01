En wéér speelt de wind spelbreker op Internationaal Vuurwerkfestival in Knokke-Heist: “Brandgevaar zou te groot zijn”

Pech voor de vuurwerkliefhebbers, want de eerste avond van vervolg van het Internationaal Vuurwerkfestival op woensdagavond 4 januari is afgelast. De wind is spelbreker.

Afgelopen zomer werden twee avonden van het Internationaal Vuurwerkfestival in Knokke-Heist nog afgelast door het slechte weer. Het gemeentebestuur besloot die avonden in te halen op 4 en 6 januari. Maar op 4 januari gaat het spektakel al zeker niet door. “Wegens de voorspelde weersomstandigheden heeft het gemeentebestuur besloten het wintervuurwerk van 4 januari af te gelasten”, klinkt het. “De voorspelde wind van 6 Bft met windstoten tot zelfs 7 en 8 Bft zouden de vuurpijlen richting de zeedijk en het Rubensplein drijven, wat buitengewoon brandgevaar zou opleveren voor de toeschouwers en omliggende gebouwen.” (MM)