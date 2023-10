Els stelt keramiekatelier open tijdens From Art to Art: “Professioneel én gezellig kader”

Dit weekend vindt de kunstroute From Art to Art plaats, waarbij Els Catelin (44) haar nieuw keramiekatelier elSense voorstelt aan het grote publiek. Je kan er terecht voor workshops of een plekje reserveren in het open atelier.

“Mijn passie voor keramiek is een tijdje terug ontstaan en kwam echt tot leven door het ontvangen van een verrassend verjaardagsgeschenk”, vertelt Els. “Van mijn echtgenoot kreeg ik een cadeaubon pottenbakken. Ik volgde privélessen bij Johan Debusschere in Oostkamp, een professionele pottenbakker. Johan leerde mij de wereld van de keramiek kennen en het liet mij niet meer los. Ik startte met het maken van kommetjes en potjes en daarna ontwierp ik mijn eigen koffieservies. De klik was gemaakt en het jaar nadien kreeg ik mijn tweede verjaardagsgeschenk, een draaischijf. Daarop volgde een oven en toen kon het pottenbakken thuis echt beginnen.”

workshops

Leraar Johan kwam met de tip naar Els om haar eigen atelier op te richtten. Hij voelde dat Els over een uniek talent beschikte. “Ik had de ruimte om een gezellig atelier in te richten en mijn leraar Johan stond daar volledig achter. Het was eigenlijk zelfs zijn idee. Oorspronkelijk was mijn atelier enkel bedoeld voor eigen gebruik, maar stap voor stap groeide het idee om de ruimte ook open te stellen voor anderen. Samen kunnen genieten van een hobby of een passie is leuk en geeft voldoening. Ik mag van geluk spreken dat ik over de hulp van een goede leermeester beschik. Samen organiseren wij workshops voor kleine groepjes. Tijdens de vijfdelige workshop worden de basisvaardigheden van het pottendraaien aangeleerd. Daarnaast is er het open atelier voor personen die al enige ervaring hebben met het draaien van keramiek. Ze kunnen zelfstandig aan de slag en hun creativiteit de vrije loop laten. Het atelier is professioneel uitgerust in een gezellig kader.”

Energie en rust

Beroepshalve is Els bouwkundig ingenieur. In haar vrije tijd leeft ze zich uit tussen de klei. “Als ik in mijn atelier aanwezig ben, kom ik volledig tot rust en dat is nodig. Ik ontdekte dat mijn liefde voor keramiek rust in mijn hoofd bracht. Aan mijn draaitafel ben ik gefocust op mijn creativiteit, op het gevoel van klei dat door mijn handen glijdt. Het geeft mijn nieuwe energie. Op zaterdag 21 en zondag 22 oktober neem ik deel aan de kunstroute From Art tot Art. Bezoekers kunnen de wereld van de keramiek ontdekken, en op zondagvoormiddag kunnen ze leren hoe het er echt aan toe gaat tijdens een workshop.”

21 en 22 oktober van 10 uur tot 18 uur. Deelnemerslijst via www.wingene.be/from-art-to-art. Els’ atelier vind je in de Vriesestraat 3 in Wingene. Meer info via els_catelin@hotmail.com of www.elSense.be.