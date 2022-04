Ellen zorgt voor beurs vol creativiteit in Het Zonneke in Ardooie

In Cultureel Centrum Het Zonneke vindt zaterdag 30 april de eerste handmade beurs plaats in Koolskamp. Dankzij de Ardooise Ellen Claus kan iedereen er genieten van de creativiteit van de exposanten.

Ellen Claus is een bezige bij. Ze heeft groene vingers en een jaartje geleden startte ze met een webshop. “In mijn webshop, www.petitesplantes.shop, kun je kennismaken met een ruim aanbod kamerplanten die ik kweek. Maar een webwinkel is niet voor iedereen het ideale medium om kennis te maken met kamerplanten.”

“Ik zocht dan ook naar een middel om geïnteresseerden op een creatieve en persoonlijke manier kennis te laten maken met kamerplanten, en bij uitbreiding met mensen die een andere creatieve hobby hebben. Vandaar de idee om een handmade beurs uit te werken en creatieve mensen bijeen te brengen.”

Ruim aanbod

Ellen kon al snel een aantal geïnteresseerden bereiken. “Op zaterdagnamiddag 30 april zullen we in Het Zonneke in Koolskamp onze producten en onze activiteiten voorstellen. Iedereen is er welkom om te ontdekken hoeveel creatieve mensen er wel zijn en vooral wat ze doen.”

“Er zullen mensen zijn die keramiek en zelfgemaakte juwelen aanbieden, er zijn eveneens kattenmanden te koop, alsook kinderkledij en verzorgingsproducten. Al deze mensen willen een breed publiek kennis laten maken met hun creatieve ideeën. Kom dus op 30 april uit je kot en kom je tussen 13 en 17.30 uur ervan overtuigen dat er veel offline te beleven valt”, lacht Ellen.

(JM)