Elie Nottebaert is de 42ste Karel de Blauwer

Haringenaar Elie Nottebaert werd zaterdagnacht in eigen dorp tot 42ste Karel de Blauwer gekroond. Hij slaagde er als enige van de 50 deelnemers in om tijdens de zware nachtelijke smokkeltocht zijn smokkelwaren voorbij alle controleposten en douanehindernissen te krijgen zonder geknipt te worden. Hij haalde het voor Peter Everaert uit Woesten en Roesbruggenaar Gwenn Verhoye. Joke Vandewalle uit Leisele was de beste smokkelaarster, voor de Roesbrugse Gerlinde Vandepitte en Louise Cauwelier uit Poperinge. Op de foto zien we de winnaar met erelint en smokkelstaf, met naast hem Joke Vandewalle en achter hen van links naar rechts Nick Leys, Mark Landuyt, Piet Vanwildemeersch en Kris Taillieu van het organiserende comité. (PC/foto MD)