Elias en Mien uit Zillebeke winnen het eerste BK vrouwensjouwen in Dentergem: “We waren niet aan ons proefstuk toe”

In Dentergem werd zaterdagnamiddag het allereerste Belgisch Kampioenschap vrouwensjouwen georganiseerd. Bij die van oorsprong Scandinavische sport dienen deelnemers met hun partner op de rug zo snel mogelijk een hindernissenparcours af te leggen. De winst ging uiteindelijk naar Elias Vanhaverbeke en Mien Verstraete uit Zillebeke. Zij mogen volgend jaar naar het WK in Finland.

Het was geen kattenpis in deze temperaturen, terwijl ook de concurrentie niet min was. Zo was er zelfs een koppel uit Litouwen helemaal naar België gekomen om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.

Ontstaan in Finland

Vrouwensjouwen of wife carrying is een sport die in Finland ontstaan is en ondertussen al in verschillende landen wordt beoefend. En dankzij de Poaldorppekkers kreeg ons land zaterdag het allereerste Belgisch Kampioenschap. Officieel, want de organiserende vriendengroep ging in zee met de Finse vereniging die het WK in goede banen leidt. Daardoor krijgt de winnaar ook een ticket richting het WK in Finland volgend jaar. En dat ticket was voor Elias Vanhaverbeke (28) en Mien Verstraete (25). De twee zijn afkomstig van het Ieperse Zillebeke en waren in Dentergem niet aan hun proefstuk toe.

Engeland

“In maart hebben we meegedaan aan het kampioenschap in het Britse Dorking”, vertelt de kersverse Belgisch kampioen. “Het jaar voordien had ik in het nieuws eens een kort beeldfragment gezien over deze sport en het sprak me meteen aan. Dus zijn mijn vriendin en ik dit voorjaar naar Engeland gereisd om mee te doen. Toen eindigden we achtste. In Dorking was ik veel te snel gestart, maar nu heb ik wat meer gedoseerd, om dan op het laatste alles te geven.”

Ook zijn vriendin Mien leerde uit die eerste ervaring. “Ik heb mijn benen wat minder hard rond hem heen gekneld. In Engeland maakte ik die fout, waardoor Elias minder adem had. Dat soort zaken kan een wereld van verschil maken in deze sport.”

Buitenlandse concurrentie

Nochtans had het duo stevige concurrentie. Veruit de meest ervaren deelnemers zaterdag waren Andrius (33) en zijn vrouw Justina (31). Het koppel kwam helemaal van Litouwen naar België voor de wedstrijd. “Dit is onze hobby en we willen wat ervaring opdoen voor het WK in Finland volgend jaar”, vertelt Justina. “Thuis in Litouwen zijn we bevriend met een koppel dat in 2018 én in 2019 wereldkampioen werd. We hadden eigenlijk zelf vorig jaar ook al willen meedoen in Finland, maar mijn man brak twee jaar geleden zijn been tijdens het voetbal, waardoor we gaandeweg weer aan het opbouwen zijn. Dit is pas onze vierde wedstrijd dit jaar.”

Deelnemers konden overigens zelf uitmaken hoe ze hun partner over het parcours droegen. Daarbij had de ‘Estonian’ draagstijl duidelijk de voorkeur. Daarbij wordt de vrouw omgekeerd gedragen, met het hoofd naar beneden en de benen op de schouders van haar man. “Je hangt de hele tijd omgekeerd en je ziet totaal niet wat er op je afkomt”, vat Inge Vander Beke het samen. Zij en haar man Diederik Vanheule wonen zelf in Dentergem en wisten een sterke tijd van 1 minuut en 27 seconden neer te zetten. “Je kan niet anders dan vertrouwen op je man, maar ik vond het wel een heel leuke ervaring. Of we getraind hadden? Nee hoor. Onze kinderen deden mee met de kinderwedstrijd en ze hebben ons overtuigd om last-minute ook mee te doen. Al is het wel loodzwaar in deze temperatuur.”

WK in Finland

Het koppel uit Zillebeke, dat het parcours van 250 meter in liefst 1 minuut, 15 seconden en 44 honderdsten aflegde, mag in juni volgend jaar de Belgische eer gaan verdedigen in Finland. De tweede plaats was voor Wout Franck en Sara de Coster uit Herent, terwijl Andrius en Justina derde eindigden.